Фарфан назвал матч в Хабаровске серьезным вызовом

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан провел перед матчем Лиги Европы с «Копенгагеном» в самолете около 50 часов. По словам футболиста, его не удивить длительными перелетами.

Напомним, что в прошедшем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» обыграл «Копенгаген» со счетом 2:1. Оба гола на свой счет в этой встрече записал Фарфан.

– Перед матчем с «Копенгагеном» ты совершил чуть ли не кругосветное путешествие. В каком ты сейчас состоянии?

– Конечно, чувствую усталость. Я провел в самолете более 50 часов. Но так как мы добились исторического результата со сборной Перу и победили сегодня, все отлично. Желание помочь сборной и клубу мне помогало.

– «Локомотив» атаковал большой группой футболистов, где ты играл роль наконечника. Удобно на позиции чистого форварда.

– У нас сильная группа атаки и техничные игроки, которые великолепно держат мяч. Вы могли увидеть это сегодня. Что касается позиции, за свою карьеру я играл везде, даже крайнего защитника. Так что куда бы меня ни поставил тренер, я покажу свой максимум.

– Какие впечатления от матча с «Копенгагеном»?

– Мы сыграли против серьезного соперника. «Локомотив» проделал огромный объем работы за эти 90 минут, что и стало ключевым фактором в победе. Впереди матч в Хабаровске, который будет тяжелым. Нужно готовиться самым серьезным образом.

– Перелет до Хабаровска займет восемь часов, после чего вы будете играть при минус 20. Что-то подобное было в твоей карьере?

– После матчей за сборную восьмичасовым перелетом меня не удивить, а вот в минус 20 играть не приходилось. Что ж, это незабываемый эксперимент и серьезный вызов. Главное, вернуться из Хабаровска с положительным результатом.