Семин рассчитывает на Фарфана в матче против «Копенгагена»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о готовности Джефферсона Фарфана выйти на поле в матче Лиги Европы с «Копенгагеном». По его словам, легионер не тренировался с командой после прилета из сборной Перу, с которой он добился право участия в чемпионате мира-2018.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Копенгаген» состоится в четверг, 23 ноября, в 21:00 по московскому времени.

– Ждем сложного матча с «Копенгагеном», потому что победа важна для обеих команд. У «Локомотива» сейчас достаточно сложный период – большое количество игр, футболисты сборных налетались на далекие расстояния, провели много матчей. Первая часть сезона подходит к концу, и сейчас остались самые важные и тяжелые матчи. Здесь нужен характер и волевые усилия – все в комплексе.

– Готов ли сыграть с «Копенгагеном» Джефферсон Фарфан, налетавшийся со своей сборной Перу?

– Думаю, готов. Хотя он практически не тренировался после последней игры, которую его сборная провела с Новой Зеландией. Но знаю Фарфана – это волевой человек, профессиональный, и мы надеемся на его помощь.

Как известно, вторая команда из группы Лиги Европы в плей-офф попадает на третью команду из группы Лиги чемпионов.

– В связи с этим важно ли занять первое место в группе?

– Самая главная задача – выиграть в четверг у «Копенгагена». А дальше жизнь покажет.