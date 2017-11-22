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УЕФА назвал 50 претендентов на попадание в команду года

22 ноября 2017, 14:50
12

УЕФА опубликовал список из 50 игроков, претендующих на попадание в символическую сборную по итогам 2017 года.

Отметим, что наибольшее представительство в списке у «Реала» – 11 футболистов.

Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Даниэль Алвес, Томас Менье (оба — «ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»), Камиль Глик («Монако»), Диего Годин («Атлетико»), Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»), Джошуа Киммих («Бавария»), Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Бенжамин Менди («Манчестер Сити»), Жерар Пике («Барселона»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Эден Азар («Челси»), Деле Алли, Кристиан Эриксен (оба — «Тоттенхэм»), Марко Асенсио, Иско, Касемиро, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»), Генрих Мхитарян, Поль Погба (оба — «Манчестер Юнайтед»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Фабиньо («Монако»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).

Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити), Карим Бензема, Криштиану Роналду (оба — «Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Пауло Дибала («Ювентус»), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все — «ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»), Дрис Мертенс («Наполи»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д), Радамель Фалькао («Монако»).

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига Европы Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар
Комментарии (12)
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Чикомас
1511351654
Дзюбу не нашел...значит он 51....
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a-rakhmatov
1511353390
Почему в список не внесли Артема Дзюбу?)))
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bset
1511353542
Одни шутники собрались...
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lexa2154
1511355711
Дзюба уже в "ФИНАЛЕ"
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Alex3920486
1511356957
А Неймар.........
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Наш
1511357404
После вчерашней игры нашего чемпиона - не удивляюсь в отсутствии в данном списке НАШИХ.
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BlackMurder
1511357462
Кокорин досрочно выйграл?
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Superviser77
1511358121
Я налысо постригусь когда кто-то из русских футболеров окажется в команде года....
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Полная Канистра
1511359263
после ЧМ наши будут наверное
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Trahmaster
1511365283
Явно не хватает Тиаго Алькантары.
Ответить
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