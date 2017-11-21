Витиньо: «На матч с «Бенфикой» игроки ЦСКА выйдут с абсолютным желанием победить»

Нападающий ЦСКА Витиньо в преддверии поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» подчеркнул, что игроки армейцев выйдут на поле с большим желанием выиграть. Бразилец отметил, что победа приблизит красно-синих к выходу в плей-офф.

«Фаворита в завтрашнем матче никакого нет. Просто именно нам очень нужна победа, поэтому мы постараемся дать бой «Бенфике». Без сомнения, завтра мы выйдем с абсолютным желанием победить. Если выиграем, то будем намного ближе к нашей задаче – выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

В «Бенфике» выделяется Жонас, это выдающийся футболист. Классный, мощный, опытный, мы должны крепко его опекать.

Завтра наши соперники выйдут с огромным желанием, чтобы удовлетворить своих болельщиков и сгладить шквал критики, который на них обрушился в это время», – сказал Витиньо.

Матч ЦСКА – «Бенфика» состоится в среду, 22 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени.