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  • Витиньо: «На матч с «Бенфикой» игроки ЦСКА выйдут с абсолютным желанием победить»

Витиньо: «На матч с «Бенфикой» игроки ЦСКА выйдут с абсолютным желанием победить»

21 ноября 2017, 14:57
6

Нападающий ЦСКА Витиньо в преддверии поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» подчеркнул, что игроки армейцев выйдут на поле с большим желанием выиграть. Бразилец отметил, что победа приблизит красно-синих к выходу в плей-офф.

«Фаворита в завтрашнем матче никакого нет. Просто именно нам очень нужна победа, поэтому мы постараемся дать бой «Бенфике». Без сомнения, завтра мы выйдем с абсолютным желанием победить. Если выиграем, то будем намного ближе к нашей задаче – выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

В «Бенфике» выделяется Жонас, это выдающийся футболист. Классный, мощный, опытный, мы должны крепко его опекать.

Завтра наши соперники выйдут с огромным желанием, чтобы удовлетворить своих болельщиков и сгладить шквал критики, который на них обрушился в это время», – сказал Витиньо.

Матч ЦСКА – «Бенфика» состоится в среду, 22 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Бенфика Витиньо
Комментарии (6)
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Хакасия
1511269576
Только победа!!!
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Dominator777
1511270665
Иного результата от армейцев и не ждем. Вперед, к победе!
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Татарин за ЦСКА
1511280388
Удачи мой клуб и победы!!!
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NIK32RUS
1511298675
Витинью бы еще ярости на лице немного от Вернлуба во время матча.
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Almazovich
1511303059
Победы ЦСКА!
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