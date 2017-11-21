Гризманн не покинет «Атлетико» зимой

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не собирается менять клуб в ближайшее трансферное окно, которое откроется в январе 2018 года.

«Этой зимой я не планирую покидать «Атлетико». Придут Диего Коста и Витоло. Так что нам предстоит добиться как можно более высоких мест вместе.

Мой трансфер? Я ничего не обсуждал на эту тему с президентом клуба», – рассказал Гризманн TF1.

Действующий контракт Гризманна с клубом рассчитан до середины 2022 года. Ранее сообщалось, что он может перебраться в «Барселону».