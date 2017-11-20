Новый владелец «Милана» проходит по делу о мошенничестве в Китае

Владелец «Милана» китаец Ли Йонхон, который в апреле 2017 года приобрел клуб у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони за 860 миллионов долларов, подозревается в мошенничестве, сообщает New York Times. Китайский бизнесмен является фактическим владельцем горнодобывающего бизнеса, но юридически не имеет отношения к нему. Это вызывает вопросы у местных правоохранительных органов, которые ведут расследование на этот счет.

В начале 90-х годов Ли был фигурантом дела о мошенничестве в Китае, в 2013 году он был оштрафован на 75 тысяч евро за сокрытие факта продажи акций на сумму 43 миллионов евро. В 2015 году Йонхон организовал финансовую компанию, которая мошенническим образом вывела из страны 85 миллиардов долларов.

Напомним, что многие эксперты сходятся во мнении, что инвестиции в «Милан» не связаны с реальными деньгами. В скором времени это может привести к перепродаже акций клуба.