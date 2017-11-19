Червиченко: «Матч с «Ливерпулем» ничего не даст «Спартаку». Надо выложиться против «Марибора»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор».

«На мой взгляд, у спартаковцев будет слишком хорошее настроение на предстоящую встречу против словенского клуба, поскольку был неплохой матч у российских сборников против Испании (3:3), где наши ребята довольно-таки неплохой футбол показали. Плюс какая получилась замечательная победа в Краснодаре. Тут хорошо, чтобы этот успех никого не расслабил, потому что матч против словенцев будет решающим.

Последняя игра против «Ливерпуля» вряд ли что-то даст спартаковцам, поэтому они должны на встречу с «Марибором» ставить все, что у них есть, и полностью выложиться. Надеюсь, «Спартак» победит клуб из Любляны со счетом 2:0 или 3:1», – сказал Червиченко.