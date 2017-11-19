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  • Червиченко: «Матч с «Ливерпулем» ничего не даст «Спартаку». Надо выложиться против «Марибора»

Червиченко: «Матч с «Ливерпулем» ничего не даст «Спартаку». Надо выложиться против «Марибора»

19 ноября 2017, 14:38
32

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов «Спартак»«Марибор».

«На мой взгляд, у спартаковцев будет слишком хорошее настроение на предстоящую встречу против словенского клуба, поскольку был неплохой матч у российских сборников против Испании (3:3), где наши ребята довольно-таки неплохой футбол показали. Плюс какая получилась замечательная победа в Краснодаре. Тут хорошо, чтобы этот успех никого не расслабил, потому что матч против словенцев будет решающим.

Последняя игра против «Ливерпуля» вряд ли что-то даст спартаковцам, поэтому они должны на встречу с «Марибором» ставить все, что у них есть, и полностью выложиться. Надеюсь, «Спартак» победит клуб из Любляны со счетом 2:0 или 3:1», – сказал Червиченко.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (32)
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Italian_93
1511091773
Слишком этот жирдяй много базарит в последнее время
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OldenVad
1511092089
Спасибо что сказал, а то мы уж подумали что матч проходной будет
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Сержтир
1511092359
Как раз матч с Ливерпулем и будет ключевым.
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hevbn 28
1511092636
Сейчас думаю индивидуально в Спартаке лучшая атака в чемпионате , а как показывает практика в таких матчах как с Марибором все должна решать индивидуальная сила в атаке, а по поводу настроя , если у команды идет игра особенно в атаке то она идет, должны побеждать Марибор причем уверено , если не по счету, то уж точно по игре, а потом уже думать про Англию.
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ufos73
1511093677
С каких пор червь стал переживать за Спартак?????
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Kotofey75
1511095044
"Ваши ребята" на гандонной фабрике столовку крышуют... Не примазывайся, тухлый..
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vitvik
1511097041
С тех пор как расстался со Спартаком, это первые положительные высказывания в пользу своего бывшего клуба. Может худеть начал?
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Хакасия
1511098430
Победы Спартаку в обеих матчах!
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Mahone
1511101358
Зачем играть в Лиге Чемпионов,если не верить в успех,мы выйдем из группы!!!!!! Верьте болельщики,Спартак мы с вами навсегда,Алмата с вами,удачи парни!!!!!!! Вы лучшие,у соперников такие же ноги и руки,а ваши головы еще светлее их,Спартак-Чемпион!!!!!!!
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Eddyson
1511102993
Надеюсь, «Спартак» победит клуб из ******* со счетом 2:0 или 3:1», – сказал Червиченко. --------------------------------------- Ахаха, надеется он. Наверняка до 22 ноября в туалет ходить не будет, чтоб потом всю свою сущность вывалить, если не дай Бог случится у нас косяк с Марибором. Надеяльщик, млин.
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