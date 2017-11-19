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Примера. «Атлетико» и «Реал» голов не забили

19 ноября 2017, 00:37
7

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Атлетико» сыграл вничью с «Реалом» (0:0).

У обеих команд по 24 очка. «Атлетико» идет на четвертом месте, «Реал» — на третьем. На втором месте с 27-ю очками находится «Валенсия». Лидирует в таблице с 34 очками «Барселона».

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Атлетико – Реал – 0:0

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Лукас Эрнандес, Сауль, Томас (Карраско, 54), Габи, Коке, Корреа (Гамейро, 77), Гризманн (Торрес, 76).

«Реал»: Касильяс, Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 46), Марсело, Иско, Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема (Асенсио, 76), Роналду.

Предупреждения: Савич, 34; Ньигес, 63; Коке, 70; Хуанфран, 78; Лукас, 82; Годин, 90 — Карвахаль, 20; Начо, 82.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Атлетико
Комментарии (7)
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САНЁК17
1511041163
Тренировка перед л\ч.
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DOCTOR PENALTY
1511041596
Несмотря на нули, игра как всегда забойная.
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de bruyne
1511041785
Состав обновить надо роналду бензема на фиг вообще в составе... если состав не обновят сегунда следуйщий сезон ждет их... который вечно тянет реал рамос тоже травму получил
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falanor
1511042084
после перерыва одна команда тупо включила автобус перед воротами... более закономерный результат 1-0 в пользу Реала
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Александр ЗА
1511078040
Да
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