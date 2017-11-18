Болельщики спели «YNWA» экс-вратарю «Ливерпуля», сын которого умер шесть лет назад

«Фейеноорд» и «Венло» сыграли вничью 1:1 в матче 12-го тура чемпионата Голландии.

В начале встречи зрители подняли зажигалки и спели «You'll never walk alone» (ты никогда не будешь один) в адрес вратаря хозяев Брэда Джонса. 18-го ноября 2011 года его сын Лука скончался от лейкемии в возрасте шести лет.

С 2010 по 2015 год австралиец выступал за «Ливерпуль». Песня Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II является гимном клуба.

35-летний Джонс пополнил состав клуба из Роттердама в августе 2016 года в статусе свободного агента.