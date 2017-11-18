Зидан отказался говорить о возможном уходе Роналду из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался комментировать информацию, что Криштиану Роналду хочет покинуть клуб. Утверждается, что португалец требует его продать в июне.

«Уход Роналду? Понимаем, что вокруг «Реала» ходит очень много слухов. Но мы прежде всего команда. «Реал» не собирается останавливать людей, имеющих мнение, что команда расслабилась. Мы хотим играть и показывать хороший футбол», – сказал Зидан.

Роналду в текущем сезоне провел в чемпионате Испании семь матчей, в которых забил один гол.