«Атлетико» хочет включить в сделку по продаже Гризманна в «Барселону» Серхи Роберто

«Атлетико» намерен заполучить полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто. Как сообщается, «матрасники» готовы пойти на продажу каталонцам форварда Антуана Гризманна за 100 миллионов евро. Однако в этом случае будут настаивать на включении в сделку 25-летнего хавбека каталонцев.

Рыночная стоимость Серхи Роберто оценивается в 25 миллионов евро. Футболист считается одним из любимчиков фанатов каталонцев.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании девять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.