Депутат Лебедев: «Когда соперник слаб – у «Локомотива» начинаются проблемы»

Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал поражение «Локомотива» от «Шерифа» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Поражение всегда воспринимается с обидой и досадой. «Локомотив» успешно выступает в чемпионате России и занимает первое место по итогам первого круга. Всех своих ближайших конкурентов «Локо» обыграл – ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и даже «Зенит» в Санкт-Петербурге. Но остается одна необъяснимая болезнь – игра со слабыми соперниками. С равными и более сильными командами «железнодорожники» собираются и выдают хороший футбол. Когда противник слаб и его нужно выносить уже в первом тайме – начинаются проблемы. Это мы видели и в домашних матчах, а теперь и с «Шерифом».

Повода расстраиваться сейчас у команды особо нет. Все остается в руках «Локомотива». Впереди домашняя игра против «Копенгагена», в которой на 70% определится будущее «Локо» в группе. Будем верить в команду и надеяться, что в оставшихся двух играх она наберет необходимые очки, чтобы сыграть в еврокубках весной», — сказал Лебедев.

Московский клуб опустился на третье место в таблице группы F.