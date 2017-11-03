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  • Депутат Лебедев: «Когда соперник слаб – у «Локомотива» начинаются проблемы»

Депутат Лебедев: «Когда соперник слаб – у «Локомотива» начинаются проблемы»

3 ноября 2017, 12:52
3

Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал поражение «Локомотива» от «Шерифа» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Поражение всегда воспринимается с обидой и досадой. «Локомотив» успешно выступает в чемпионате России и занимает первое место по итогам первого круга. Всех своих ближайших конкурентов «Локо» обыграл – ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и даже «Зенит» в Санкт-Петербурге. Но остается одна необъяснимая болезнь – игра со слабыми соперниками. С равными и более сильными командами «железнодорожники» собираются и выдают хороший футбол. Когда противник слаб и его нужно выносить уже в первом тайме – начинаются проблемы. Это мы видели и в домашних матчах, а теперь и с «Шерифом».

Повода расстраиваться сейчас у команды особо нет. Все остается в руках «Локомотива». Впереди домашняя игра против «Копенгагена», в которой на 70% определится будущее «Локо» в группе. Будем верить в команду и надеяться, что в оставшихся двух играх она наберет необходимые очки, чтобы сыграть в еврокубках весной», — сказал Лебедев.

Московский клуб опустился на третье место в таблице группы F.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Локомотив Шериф
Комментарии (3)
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mamba9090909
1509703041
Все силы потеряли в игре с Зенитом.
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Валерий2705
1509704597
Когда надо думать, у наших депутатов начинаются проблемы))
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Бабушка Зильзиля
1509706373
Ну прям как твой папашка, когда бздит начинает проблемно визжать, аж до соплей))
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