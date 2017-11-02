Лысов и братья Миранчуки – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Шерифом»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Шерифа» на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Тарасов, Фернандеш, Фарфан.

«Шериф»: Микулич, Раку, Жайро, Кристиано, Антон, Брезовец, Кулушич, Бадибанга, Сушич, Кендыш, Посмак.

Матч пройдет сегодня на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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