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  • Червиченко спрогнозировал «Спартаку» третье место в группе Лиги чемпионов и выход в плей-офф Лиги Европы

Червиченко спрогнозировал «Спартаку» третье место в группе Лиги чемпионов и выход в плей-офф Лиги Европы

2 ноября 2017, 19:48
11

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб займет третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и выйдет в плей-офф Лиги Европы.

На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице группы Е третью позицию, имея в активе пять очков.

– Учитывая положение в турнирной таблице, шансы «Спартака» выйти в плей-офф Лиги чемпионов – минимальны?

– На мой взгляд, у красно-белых шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов – небольшие, поскольку у андалусийцев уже сейчас семь очков, и я думаю, что они в состоянии на выезде обыграть «Марибор», как и «Спартак» дома обязан будет их обыгрывать. Плюс ко всему, я не думаю, что спартаковцы смогут на выезде переиграть «Ливерпуль», поэтому, на мой взгляд, москвичи максимум смогут набрать восемь очков, а севильцы при победе над словенцами наберут уже десять.

Поэтому я считаю, что «Спартак» сможет удержать третью строчку и попасть в плей-офф Лиги Европы, хотя она практически и так им обеспечена, а вот дальше пройти по Лиге чемпионов – не думаю, что им это удастся.

Источник: Rusfootball.info
Лига чемпионов Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (11)
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shalimus
1509642223
зачем червя каждый раз в новости пихать?я для данного коммента сюда только зашёл,не ужели bombardir не понимает - это сбитый лётчик...
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серега кашин
1509642453
и без него ясно что лига европы светит
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Спартач_навсегда
1509644172
3 место - неплохо ,но всегда хочется большего,хотя при удаче и желании можно и выиграть ЛЕ,с учетом если зимой купим цз,крайка,напа и в пару к промесу на противоположный фланг игрока,ну а сам Антоха будет играть как всегда продуктивно)
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Спартач_навсегда
1509644316
думаю ЛЕ у нас уже в кармане (главное,чтобы игроки так не считали) надо грохнуть Морибор дома и вничью сгонять с Ливером,хотя при удаче т.е если они решат свои задачи можем и выиграть ,главное-играть как вчера последние 15-20 минут,только на протяжении всего матча
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Вомбат
1509645634
Мне этой ночью было очень грустно, я разочаровался в Каррере. Ему надо было донести до игроков очень простую мысль - Спартак сильнее Севильи. Но он этого не сделал. И все спартаковцы вышли на поле с одной мыслью, что они давеча разозлили гранда и теперь им надо очень постараться, чтобы не допустить ответного разгрома. Отсюда дикий нервяк, невынужденные глупые ошибки, и в общем-то игра в первом тайме по принципу "лапки кверху". Как было недавно с Зенитом. Хорошо, что Севилья играла, в отличие от Зенита, без куража. А надо было поставить задачу победить в гостях эту команду и выйти в ПО ЛЧ, а главное, надо было убедить игроков что эта задача соответствует соотношению сил. Теперь же, конечно, расклад плохой, все что остается Спартаку - это ПО ЛЕ.
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Par Mezan
1509645957
Всё вернулось в привычное русло - вылет Спартака из ЛЧ и - привет ЛЕ!.. Увы, слишком нервозно и неуверенно провёл Спартак крайний матч, спохватился только когда уже нечего было терять. Увы, ребята, этой команде место в ЛЕ. С ув.
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Svoysvoemubrat
1509647078
Для нынешнего состава неплохой результат.
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vitvik
1509673125
Попасть в плей-офф Лиги чемпионов почти нереально. Не попасть в лигу Европы можно только теоретически. Даже Червиченко это понимает. Гениальный прогноз!
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OfaZavr
1509694227
еще шансы и на выход из группы сохраняются все зависит от их старания, если смогут победить Марибор и с Ливерпулем в ничью сыграть то получиться.
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