Червиченко спрогнозировал «Спартаку» третье место в группе Лиги чемпионов и выход в плей-офф Лиги Европы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб займет третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и выйдет в плей-офф Лиги Европы.

На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице группы Е третью позицию, имея в активе пять очков.

– Учитывая положение в турнирной таблице, шансы «Спартака» выйти в плей-офф Лиги чемпионов – минимальны?

– На мой взгляд, у красно-белых шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов – небольшие, поскольку у андалусийцев уже сейчас семь очков, и я думаю, что они в состоянии на выезде обыграть «Марибор», как и «Спартак» дома обязан будет их обыгрывать. Плюс ко всему, я не думаю, что спартаковцы смогут на выезде переиграть «Ливерпуль», поэтому, на мой взгляд, москвичи максимум смогут набрать восемь очков, а севильцы при победе над словенцами наберут уже десять.

Поэтому я считаю, что «Спартак» сможет удержать третью строчку и попасть в плей-офф Лиги Европы, хотя она практически и так им обеспечена, а вот дальше пройти по Лиге чемпионов – не думаю, что им это удастся.