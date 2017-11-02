Семин: «Локомотив» рассчитывает на серьезный успех в Лиге Европы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об отношении к клубу и планах на кампанию в Лиге Европы.

– Как можете описать свои отношения с «Локомотивом»?

– В этой команде я стал тренером и очень долго здесь работаю, это большая часть моей жизни. Мы с клубом многое значим друг для друга. Самое главное, что ко мне тепло относятся болельщики. Так же, как и я к ним. Они помнят те успехи, все добрые дела, которые мы делали вместе.

– Насколько важно для игроков, персонала и болельщиков быть едиными, чтобы клуб двигался вперед?

– Очень важно! Это одна из главных составляющих победы. Чувствовать единство в раздевалке, выходить на поле, слыша приветствие болельщиков, ощущая их помощь – вот залог успеха.

– Каковы амбиции команды в Лиге Европы?

– Нам по силам дойти далеко. К тому же к декабрю должны восстановиться ведущие игроки – защитник сборной Хорватии Чорлука и бразильский нападающий Ари. Поэтому рассчитываем на серьезный успех.

Сегодня московский клуб примет «Шериф» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.