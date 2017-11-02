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  • Семин: «Локомотив» рассчитывает на серьезный успех в Лиге Европы»

Семин: «Локомотив» рассчитывает на серьезный успех в Лиге Европы»

2 ноября 2017, 14:17
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об отношении к клубу и планах на кампанию в Лиге Европы.

Как можете описать свои отношения с «Локомотивом»?

– В этой команде я стал тренером и очень долго здесь работаю, это большая часть моей жизни. Мы с клубом многое значим друг для друга. Самое главное, что ко мне тепло относятся болельщики. Так же, как и я к ним. Они помнят те успехи, все добрые дела, которые мы делали вместе.

Насколько важно для игроков, персонала и болельщиков быть едиными, чтобы клуб двигался вперед?

– Очень важно! Это одна из главных составляющих победы. Чувствовать единство в раздевалке, выходить на поле, слыша приветствие болельщиков, ощущая их помощь – вот залог успеха.

Каковы амбиции команды в Лиге Европы?

– Нам по силам дойти далеко. К тому же к декабрю должны восстановиться ведущие игроки – защитник сборной Хорватии Чорлука и бразильский нападающий Ари. Поэтому рассчитываем на серьезный успех.

Сегодня московский клуб примет «Шериф» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: УЕФА
Лига Европы Локомотив Шериф Семин Юрий
Комментарии (17)
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sined1951
1509622369
Пока натужно идут.
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DOCTOR PENALTY
1509623056
***Всего три коротких ответа на три вопроса. Но здесь и вся жизнь, и цель жизни, и ответ, почему Палыч - БОЛЬШОЙ ТРЕНЕР.
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DeviDjons
1509623324
Даже жаль что ему уже восьмой десяток!
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Decorhome
1509624113
паровоз на ходу. Удачи
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David_Fio
1509626744
ВПЕРЕД ЛОКО!!!!!!!!
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RotBerg
1509627789
У Спартака опыта банально нехватит для ЛЧ весны, а вот в ЛЕ могут и погреметь на пару с Зенитом и Локо
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fanchik
1509628975
Можно порадоваться за Семина, что он в жизни нашел свою команду и своим тренерским трудом заслужил УВАЖЕНИЕ среди игроков и болельщиков.К
Ответить
pashasmou
1509629628
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://qrf.in/lah3s1
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батог
1509633257
Палыч - мужик! Локо стабильно играет только при нем! Паравозу сегодня удачи!!!
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Serjoga
1509636404
Если сыграете как с Зенитом, то победите! Главное настрой и правильная тактика Семина! Ждем победы! Только победы!
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