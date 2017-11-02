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  • Семин: «Выступление «Локомотива» в ЛЕ – хорошее. Нужно обыгрывать «Шериф»

Семин: «Выступление «Локомотива» в ЛЕ – хорошее. Нужно обыгрывать «Шериф»

2 ноября 2017, 13:01
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру команды в Лиге Европы и поделился ожиданиями от матча с «Шерифом».

Как оцените выступление команды в первом круге группового этапа Лиги Европы?

Cудя по турнирной таблице, выступление достаточно хорошее. Мы идем на первом месте. Но начать легко. Сложно закончить. Впереди серия матчей с прямыми соперниками за выход в плей-офф. Игры сейчас идут очень часто. У нас не такая длинная скамейка, чтобы в чемпионате и еврокубках делать массу замен. Многое будет зависеть, в частности, от ситуации с травмированными. Но на сегодня все нормально.

Чего ждете от домашней встречи с клубом из Тирасполя?

– Нам нужно выигрывать. Эту кампанию необходимо завершать победами, тем более сейчас проводим домашний матч.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: УЕФА
Лига Европы Локомотив Шериф Семин Юрий
Комментарии (6)
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DeviDjons
1509617804
Жаль Фарфану уже не 25, а адекватной замены сейчас нет!
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insider_retro
1509618654
Надо!! Локо на хорошем ходу!! Но и молдаване поупираются...
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ribavadim
1509621233
Брать очки и идти дальше!
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Karpathian
1509622195
Интересный матч будет
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Fan Loko mik
1509627836
Нужно выигрывать? Их нужно громить!!!!! Деклассировать!!!! Нужно признать, что соперники у ЛОКО нулевые!!!!!
Ответить
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