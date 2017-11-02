Семин: «Выступление «Локомотива» в ЛЕ – хорошее. Нужно обыгрывать «Шериф»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру команды в Лиге Европы и поделился ожиданиями от матча с «Шерифом».

– Как оцените выступление команды в первом круге группового этапа Лиги Европы?

– Cудя по турнирной таблице, выступление достаточно хорошее. Мы идем на первом месте. Но начать легко. Сложно закончить. Впереди серия матчей с прямыми соперниками за выход в плей-офф. Игры сейчас идут очень часто. У нас не такая длинная скамейка, чтобы в чемпионате и еврокубках делать массу замен. Многое будет зависеть, в частности, от ситуации с травмированными. Но на сегодня все нормально.

– Чего ждете от домашней встречи с клубом из Тирасполя?

– Нам нужно выигрывать. Эту кампанию необходимо завершать победами, тем более сейчас проводим домашний матч.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.