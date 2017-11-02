Семин заявил, что ему будет тяжело сделать сюрприз с составом в 20 человек

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что у него нет возможности преподнести сюрприз с составом на матч против «Шерифа». Специалист посетовал на короткую скамейку запасных.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Шериф» состоится в четверг, 2 ноября, в 21:00 по московскому времени.

– Не боитесь, что у команды появится излишняя самоуверенность после триумфа в Петербурге?

– Ее не должно быть. Совсем другое соревнование, в этом турнире каждый матч как самый важный. К тому же мы получили хороший урок в Тирасполе. Ничья там стала для нас положительным результатом, ведь соперник был очень хорош.

У «Шерифа» и сейчас есть свои плюсы – у него не было такого напряженного графика в домашнем чемпионате, имел лишние дни для подготовки. Будет тяжелый матч, к которому мы должны быть готовы. А если решим, что все будет легко, ничего хорошего из этого не получится. На бумаге мы фавориты, но это ничего не значит. «Карабах» в матчах с «Атлетико» это доказал.

– Нет соблазна расставить приоритеты между чемпионатом страны и Лигой Европы? Ведь скамейка у «Локо» не такая длинная, как у того же «Зенита», темп удержать будет непросто.

– Я сторонник того, что приоритет нужно отдавать ближайшему матчу. Вот есть «Шериф» – думаем о нем. Потом будет ЦСКА, и так далее. Где-то найдем, где-то потеряем. Но главное будем закаляться и расти.

– Стоит ли ждать сюрпризов по составу?

– Сюрпризов быть не может. Обойма у нас небольшая – 20 человек, из них и выбираем. А играть будем наилучшим составом до той поры, пока кто-то из ближайшего резерва не проявит себя с лучшей стороны.