Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин заявил, что ему будет тяжело сделать сюрприз с составом в 20 человек

Семин заявил, что ему будет тяжело сделать сюрприз с составом в 20 человек

2 ноября 2017, 08:05
3

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что у него нет возможности преподнести сюрприз с составом на матч против «Шерифа». Специалист посетовал на короткую скамейку запасных.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Шериф» состоится в четверг, 2 ноября, в 21:00 по московскому времени.

– Не боитесь, что у команды появится излишняя самоуверенность после триумфа в Петербурге?

– Ее не должно быть. Совсем другое соревнование, в этом турнире каждый матч как самый важный. К тому же мы получили хороший урок в Тирасполе. Ничья там стала для нас положительным результатом, ведь соперник был очень хорош.

У «Шерифа» и сейчас есть свои плюсы – у него не было такого напряженного графика в домашнем чемпионате, имел лишние дни для подготовки. Будет тяжелый матч, к которому мы должны быть готовы. А если решим, что все будет легко, ничего хорошего из этого не получится. На бумаге мы фавориты, но это ничего не значит. «Карабах» в матчах с «Атлетико» это доказал.

– Нет соблазна расставить приоритеты между чемпионатом страны и Лигой Европы? Ведь скамейка у «Локо» не такая длинная, как у того же «Зенита», темп удержать будет непросто.

– Я сторонник того, что приоритет нужно отдавать ближайшему матчу. Вот есть «Шериф» – думаем о нем. Потом будет ЦСКА, и так далее. Где-то найдем, где-то потеряем. Но главное будем закаляться и расти.

– Стоит ли ждать сюрпризов по составу?

– Сюрпризов быть не может. Обойма у нас небольшая – 20 человек, из них и выбираем. А играть будем наилучшим составом до той поры, пока кто-то из ближайшего резерва не проявит себя с лучшей стороны.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Локомотив Шериф Семин Юрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антибиотик
1509609200
Палыч, не подведи, дорогой!
Ответить
DeviDjons
1509613103
Всё по делу сказал. Не хватает Палычу ещё пары классных игроков. С выходом Чарли за центр защиты вроде как спокоен, а слева в этом году дыра, справа Игнатьев один, а ему уже 30, из полузащитников Михалика с Тарасовым пора в Тосно продавать, да и нападающий нужен ещё топ класса, Эдер не справляется а Ари с Фарфаном уже четвертый десяток. Так что ждём качественных усилений для Палыча и его поезда!!!
Ответить
Lev Aleks
1509627317
Верим в тебя Палыч.....
Ответить
Главные новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
6
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
10
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+