Нигматуллин: «Севилья» не сомневается в победе. Это раздражает»

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак».

«Если послушать игроков «Севильи», то они не сомневаются в своей победе. Речь идет не о победе, а о том, с каким крупным счетом они сегодня победят. Это раздражает. Я жду, что «Спартак» сегодня не проиграет – это будет успешным результатом. Поражения с минимальным счетом не хотелось бы.

Никто не должен никого бояться. Серьезные команды должны друг друга уважать. Будет важно выдержать стартовый натиск испанской команды. Только с такой игрой и настроем, которые были в домашнем матче, можно сегодня на что-то рассчитывать», — сказал Нигматуллин.

Игра начнется сегодня в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.