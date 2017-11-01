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  • Нигматуллин: «Севилья» не сомневается в победе. Это раздражает»

Нигматуллин: «Севилья» не сомневается в победе. Это раздражает»

1 ноября 2017, 18:31
19

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак».

«Если послушать игроков «Севильи», то они не сомневаются в своей победе. Речь идет не о победе, а о том, с каким крупным счетом они сегодня победят. Это раздражает. Я жду, что «Спартак» сегодня не проиграет – это будет успешным результатом. Поражения с минимальным счетом не хотелось бы.

Никто не должен никого бояться. Серьезные команды должны друг друга уважать. Будет важно выдержать стартовый натиск испанской команды. Только с такой игрой и настроем, которые были в домашнем матче, можно сегодня на что-то рассчитывать», — сказал Нигматуллин.

Игра начнется сегодня в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Севилья Спартак Нигматуллин Руслан
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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sochi-2013
1509550711
Смотрел концовку игры спартаковских пацанов- если основная команда будет биться также, то Севильи ловить нечего.
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DOCTOR PENALTY
1509551748
Руслан, дорогой, спасибо за позитивные слова, а то все высказываются рационально как-то, осторожно, сдержанно. Кого там ссать-то, всего лишь третья команда Испании. Вперёт Спартак им.
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IVAN1975
1509551935
надо играть в свою игру!не стесняться испашек!
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oyabun
1509553101
Это хорошо что испанцы недооценивают Спартак и слишком самоуверены в своей силе. Это может сыграть с ними злую шутку.
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Полная Канистра
1509553382
кто много говорит тот и получает Спартак просто так гулять не будет получите 1 или 2 за свою самоуверенность
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Gullit 76
1509553712
Спартак должен сыграть в свою игру и победа придёт!Надеюсь они не будут повторять ошибок ЦСКА и не сядут в оборону на первый тайм.В который раз повторяю - мы это не умеем и не фиг заниматься.Прошлогодний прессинг и движение - тогда Севилью и видно не будет!
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OfaZavr
1509553832
самоуверенность наказуема.
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Krossmen73
1509553838
Главное чтобы вся команда была одним целым.Как в памятной игре с Ливером.Играть дома всем вместе,а уж убежать вперёд у нас завсегда есть кому.Тем более московский матч показал что испанцы в обороне отнюдь не мастера играть.Так что удачи вам парни!Страна смотрит и болеет за вас!!!P\S : Нигматуллину спасибо за объективность!
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vladik12
1509554343
Я тоже не сомневаюсь в победе "Севильи".
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Urry
1509555925
Очется победы опять
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