Кроме Санкт-Петербурга на проведение матча открытия Евро-2020 претендуют пять городов

Пять городов помимо Санкт-Петербурга подали заявки на проведение матча открытия чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщил генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис.

«На данный момент шесть городов, включая Санкт-Петербург, высказали намерение принять матч открытия Евро-2020. Решение будет принято в первой половине 2018 года — в феврале или июне, когда пройдут заседания исполнительного комитета.

Мне бы не хотелось оценивать шансы Санкт-Петербурга. Есть определенные критерии, согласно которым исполком УЕФА примет решение», – сказал Теодоридис.

Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 городах из 12 стран Европы. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и четвертьфинал турнира.