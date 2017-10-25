Источник: игроки «ПСЖ» недовольны индивидуальным подходом клуба к Неймару

Футболисты «ПСЖ» недовольны преференциальным отношением клуба к Неймару. Как сообщается, игроков парижан не устраивает, что бразильцу позволяют тренироваться по несколько иному графику, а во время матчей освобождают от защитных обязанностей. Помимо этого, нападающему выделены два персональных физиотерапевта, сообщает Le Parisien.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в летнее трансферное окно за рекордные 222 миллиона евро. В текущем сезоне бразилец провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.