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    Источник: игроки «ПСЖ» недовольны индивидуальным подходом клуба к Неймару

    Футболисты «ПСЖ» недовольны преференциальным отношением клуба к Неймару. Как сообщается, игроков парижан не устраивает, что бразильцу позволяют тренироваться по несколько иному графику, а во время матчей освобождают от защитных обязанностей. Помимо этого, нападающему выделены два персональных физиотерапевта, сообщает Le Parisien.

    Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в летнее трансферное окно за рекордные 222 миллиона евро. В текущем сезоне бразилец провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 14:58
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 25 октября 2017, 21:03

      Ждём скоро из-за неймара пол команды играть не будет

      0
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      Рейтинг: +7738

      mihail200606 25 октября 2017, 19:31

      такое может развалить команду изнутри...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 октября 2017, 18:35

      Возомнил себя Месси ! А до него как до луны .... И никогда он не станет символом !

      1
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 25 октября 2017, 17:46

      и это правильно,гнать эту выскочку из псж, дорогу анхелю и марии...

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 25 октября 2017, 17:24

      дА он скоро станет и тренером команды, так еще и трансферами будет управлять)

      1
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 25 октября 2017, 17:04

      А говнецо то всплывает)))

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 25 октября 2017, 16:49

      походу назревает бунт

      3
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 25 октября 2017, 16:25

      зря он перешел в ПСЖ ,ой зря......

      2
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      Рейтинг: +25028

      bset 25 октября 2017, 16:06

      Когда будете играть также, тогда и будете предъявлять претензии. Напоминает историю, что мигранты в Европе недовольны, что их пособия по безработице меньше, чем зарплаты у граждан ЕС.

      1
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 25 октября 2017, 16:05

      Еще не хватает двух телохранителей на поле.

      4
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      Рейтинг: +880

      mishavandit > SpartakSpartakSpartak 25 октября 2017, 17:06

      И двух шлюх в перерыве между таймами))

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