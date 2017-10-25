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    Гвардиола раскритиковал мячи, используемые в матчах Кубка английской лиги

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен игровыми мячами, которыми команды играют в матчах Кубка лиги.

    «Я считаю, что нельзя использовать эти мячи для соревнований высокого уровня. Это просто неприемлемо.

    Они слишком легкие, с ними ничего невозможно сделать. Просто нельзя забить гол таким мячом. Я не оправдываюсь, мы же победили.

    Все мои игроки сказали про мячи: «Что это такое?» Извините, но для такого турнира это несерьезно», – заявил Гвардиола.

    Напомним, что матч 1/8 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» завершился в серии пенальти – 3:1.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    25.10.2017 10:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 25 октября 2017, 21:08

      Противник тоже с этим же мячом играет.условия равные так что не надо ныть пеп.не надо свое нытье еще и Англию тащить

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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 25 октября 2017, 11:37

      Это конечно аргумент железный)))

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 октября 2017, 10:52

      надо было им великим устюгом поиграть

      1
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      Рейтинг: +70683

      insider_retro 25 октября 2017, 10:43

      Всегда думал, что на подобные турниры, отбор спортивного инвентаря и оборудования происходит по регламентированным правилам... Лёгкий мяч, недостаточно округлые штанги, не очень белая разметка и т.п., мне кажется, не более чем претензии для шутки...

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > insider_retro 25 октября 2017, 11:15

      Есть такое понятие, как мышечная память.
      Я вот как-то перешёл с обычного мяча на футзальный - очеННЯ долго привыкал.

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      Рейтинг: +70683

      insider_retro > Tostao 25 октября 2017, 11:29

      Оооо!! Это уже серьёзный уровень мироощущений!!..)

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > insider_retro 25 октября 2017, 13:37

      А до это уровень был ограниченный? )

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      Рейтинг: +70683

      insider_retro > Tostao 25 октября 2017, 13:44

      Не в коем случае...) Просто тактильно ощущать вес мяча - это нечто!! Как картёжник колоду карт без одного листа!!..))

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > insider_retro 25 октября 2017, 13:48

      Да там и размер и вес и полёт и отскок другой.

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 25 октября 2017, 10:25

      Нашел к чему придраться!

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 25 октября 2017, 10:21

      чо за мячи то?))

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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 > овертайм 25 октября 2017, 10:36

      Позорные Mirtee, жлобские школьные мячи.

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