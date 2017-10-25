Гвардиола раскритиковал мячи, используемые в матчах Кубка английской лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен игровыми мячами, которыми команды играют в матчах Кубка лиги.

«Я считаю, что нельзя использовать эти мячи для соревнований высокого уровня. Это просто неприемлемо.

Они слишком легкие, с ними ничего невозможно сделать. Просто нельзя забить гол таким мячом. Я не оправдываюсь, мы же победили.

Все мои игроки сказали про мячи: «Что это такое?» Извините, но для такого турнира это несерьезно», – заявил Гвардиола.

Напомним, что матч 1/8 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» завершился в серии пенальти – 3:1.