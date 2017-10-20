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  • «Зенит» по итогам прошлого сезона Лиги Европы заработал более 8 миллионов

«Зенит» по итогам прошлого сезона Лиги Европы заработал более 8 миллионов

20 октября 2017, 17:12
10

Стал известен доход «Зенита» по итогам прошлого сезона Лиги Европы. Выступления во втором по значимости еврокубке принесли петербургскому клубу более 8 миллионов евро.

Напомним, в прошлом розыгрыше турнира сине-бело-голубые дошли до 1/16 финала, где по сумме двух встреч проиграли «Андерлехту».

Еще один российский клуб – «Краснодар» – заработал 7,2 миллиона. «Быки» дошли до 1/8 финала, где уступили «Сельте».

Больше всех заработал «Манчестер Юнайтед», ставший победителем Лиги Европы. «Красные дьяволы» получили 44,5 миллиона призовых.

Источник: УЕФА
Лига Европы Зенит Краснодар
Комментарии (10)
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ufos73
1508509416
Коко и Зюбе на ЗП как раз )))
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paracetamol
1508510891
Как раз на Ригони хватило. А что касается МЮ, то не зря Маур Пердыеву подарочек заносил.
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swot1205
1508511222
да, за 6 проигрышей в ЛЧ дают больше....
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Par Mezan
1508511534
Для РФ - много, для мирового футбола - фигня...
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alex kidn
1508512088
В этом сезоне больше заработают
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raritet
1508512380
Нет лучшего стимула в жизни футболиста чем деньги. Флаг и Родина , судя по результатам нашей сборной уже не вдохновляют ..
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BRO_football
1508513488
А ЦСКА в прошлом сезоне Лиги чемпионов заработал 17,889 миллионов евро. Вот теперь думайте что лучше: показывать хорошую игру в Лиге Европы или обосраться в Лиге чемпионов?
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229728905
1508514878
Ростов 20 заработал, сегодня по радио передавали.
Ответить
andrewnosow
1508515228
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3a zenit
1508522581
отбили бабло на проезд и проживание.
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