«Зенит» по итогам прошлого сезона Лиги Европы заработал более 8 миллионов

Стал известен доход «Зенита» по итогам прошлого сезона Лиги Европы. Выступления во втором по значимости еврокубке принесли петербургскому клубу более 8 миллионов евро.

Напомним, в прошлом розыгрыше турнира сине-бело-голубые дошли до 1/16 финала, где по сумме двух встреч проиграли «Андерлехту».

Еще один российский клуб – «Краснодар» – заработал 7,2 миллиона. «Быки» дошли до 1/8 финала, где уступили «Сельте».

Больше всех заработал «Манчестер Юнайтед», ставший победителем Лиги Европы. «Красные дьяволы» получили 44,5 миллиона призовых.