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    «Зенит» по итогам прошлого сезона Лиги Европы заработал более 8 миллионов

    Стал известен доход «Зенита» по итогам прошлого сезона Лиги Европы. Выступления во втором по значимости еврокубке принесли петербургскому клубу более 8 миллионов евро.

    Напомним, в прошлом розыгрыше турнира сине-бело-голубые дошли до 1/16 финала, где по сумме двух встреч проиграли «Андерлехту».

    Еще один российский клуб – «Краснодар» – заработал 7,2 миллиона. «Быки» дошли до 1/8 финала, где уступили «Сельте».

    Больше всех заработал «Манчестер Юнайтед», ставший победителем Лиги Европы. «Красные дьяволы» получили 44,5 миллиона призовых.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2017 17:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 октября 2017, 21:03

      отбили бабло на проезд и проживание.

      1
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      Рейтинг: -21

      andrewnosow 20 октября 2017, 19:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      Рейтинг: +78

      229728905 20 октября 2017, 18:54

      Ростов 20 заработал, сегодня по радио передавали.

      0
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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 20 октября 2017, 18:31

      А ЦСКА в прошлом сезоне Лиги чемпионов заработал 17,889 миллионов евро. Вот теперь думайте что лучше: показывать хорошую игру в Лиге Европы или обосраться в Лиге чемпионов?

      1
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      Рейтинг: +4086

      raritet 20 октября 2017, 18:13

      Нет лучшего стимула в жизни футболиста чем деньги. Флаг и Родина , судя по результатам нашей сборной уже не вдохновляют ..

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 20 октября 2017, 18:08

      В этом сезоне больше заработают

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 октября 2017, 17:58

      Для РФ - много, для мирового футбола - фигня...

      0
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      Рейтинг: +2646

      swot1205 20 октября 2017, 17:53

      да, за 6 проигрышей в ЛЧ дают больше....

      0
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 20 октября 2017, 17:48

      Как раз на Ригони хватило. А что касается МЮ, то не зря Маур Пердыеву подарочек заносил.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 октября 2017, 17:23

      Коко и Зюбе на ЗП как раз )))

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