Ловчев: «Ригони выходит в «Зените» на первый план»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что в составе «Зенита» все более ярко раскрывает свои лидерские качества Эмилиано Ригони. По его словам, он все чаще действует в стиле бывшего игрока сине-бело-голубых Халка.

«Пока еще «Зенит» с игровой точки зрения не стал той командой, которую хочет видеть Манчини, именно такие соперник сейчас ему и нужны. Это не тульский «Арсенал», на который можно не настроиться, а крепкая европейская команда.

Сегодня было довольно много зрителей, они здорово поддерживали команду, поэтому о недонастрое речи не могло быть. «Зенит» играл с настроением и победил за счет более высокого класса футболистов. Однако все равно проявилась наша застарелая болезнь – не умение сохранить хороший счет. Ведете 3:0, ну возьмите мяч под контроль!

Теперь по игре. Хочу сказать, что Ригони выходит на первый план. Быстрый, интересный игрок. Он начинает справа, а затем хорошо уходит в левую сторону. Халк когда-то часто делал этот маневр. Ригони уже все лучше начинает взаимодействовать с Паредесом», – заявил Ловчев.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Русенборг» закончился со счетом 3:1. После этой встречи сине-бело-голубые имеют стопроцентный результат в турнире – три победы в трех матчах. Они возглавляют группу L.