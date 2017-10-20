Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ловчев: «Ригони выходит в «Зените» на первый план»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что в составе «Зенита» все более ярко раскрывает свои лидерские качества Эмилиано Ригони. По его словам, он все чаще действует в стиле бывшего игрока сине-бело-голубых Халка.

    «Пока еще «Зенит» с игровой точки зрения не стал той командой, которую хочет видеть Манчини, именно такие соперник сейчас ему и нужны. Это не тульский «Арсенал», на который можно не настроиться, а крепкая европейская команда.

    Сегодня было довольно много зрителей, они здорово поддерживали команду, поэтому о недонастрое речи не могло быть. «Зенит» играл с настроением и победил за счет более высокого класса футболистов. Однако все равно проявилась наша застарелая болезнь – не умение сохранить хороший счет. Ведете 3:0, ну возьмите мяч под контроль!

    Теперь по игре. Хочу сказать, что Ригони выходит на первый план. Быстрый, интересный игрок. Он начинает справа, а затем хорошо уходит в левую сторону. Халк когда-то часто делал этот маневр. Ригони уже все лучше начинает взаимодействовать с Паредесом», – заявил Ловчев.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Русенборг» закончился со счетом 3:1. После этой встречи сине-бело-голубые имеют стопроцентный результат в турнире – три победы в трех матчах. Они возглавляют группу L.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2017 06:53
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4086

      raritet 20 октября 2017, 09:15

      думаю, будь тот же состав, что в игре с Арсеналом, вряд ли результат был бы таким же.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 20 октября 2017, 09:06

      Горе эксперты после любого матча начинают преподносить игроков как гуру футбола. Если будет стабильно играть на высоком уровне,то можно что-то говорить. А так то помню молодого нападающего Спартака хвалили после одного матча и сравнивали с месси,а теперь где он?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 октября 2017, 08:27

      пока только на уровне русенборга

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 > piligrim1986 20 октября 2017, 10:15

      и это не уровень

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 20 октября 2017, 07:48

      Кокорина затмевает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 > ДСА 20 октября 2017, 10:17

      а он сам затмился уже 4 матч молчит(2 сборная и 2 за клуб)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 20 октября 2017, 07:35

      Да Ригони хорош был, но вот россиян жаль что не хороши как то они в составе Зенита да и мало их там было уж совсем

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 > Фан666 20 октября 2017, 10:20

      а все потому что российские игроки которые в Зените слабые даже в других командах второй восьмерки посильнее есть потому что придя в Зенит получив контракт с большими цифирями они начинают деградировать и знают что их выпустят из за лимита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6980

      mamba9090909 20 октября 2017, 07:23

      Да, Ригони вчера блеснул.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11