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    Алексей Миранчук не сыграет с «Шерифом» из-за травмы

    Ранее «Бомбардир» опубликовал стартовый состав «Локомотива» на матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Шерифа».

    В составе московского клуба нет полузащитника Алексей Миранчука. Согласно пресс-службе клуба, 22-летний полузащитник накануне получил повреждение. Игрок сборной России будет готовиться к домашнему матчу 14-го тура РФПЛ против «Краснодара».

    Встреча в Тирасполе начнется в 22:05 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    19.10.2017 21:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 октября 2017, 00:02

      Здоровья Лёхе, не хватало ещё чтобы он травмировался!

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