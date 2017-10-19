Алексей Миранчук не сыграет с «Шерифом» из-за травмы

Ранее «Бомбардир» опубликовал стартовый состав «Локомотива» на матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Шерифа».

В составе московского клуба нет полузащитника Алексей Миранчука. Согласно пресс-службе клуба, 22-летний полузащитник накануне получил повреждение. Игрок сборной России будет готовиться к домашнему матчу 14-го тура РФПЛ против «Краснодара».

Встреча в Тирасполе начнется в 22:05 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.