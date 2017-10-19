«Локомотив» на выезде сыграет с «Шерифом»

В четверг, 19 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» отправился в гости в Тирасполь к местному «Шерифу». Российская команда, которая удачно выступает во внутреннем первенстве в текущем сезоне, планирует улучшить свои позиции после не самого удачного старта в Лиге Европы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Шериф» – «Локомотив». Начало в 22:05, не пропустите!

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