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    «Локомотив» на выезде сыграет с «Шерифом»

    В четверг, 19 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» отправился в гости в Тирасполь к местному «Шерифу». Российская команда, которая удачно выступает во внутреннем первенстве в текущем сезоне, планирует улучшить свои позиции после не самого удачного старта в Лиге Европы.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Шериф» – «Локомотив». Начало в 22:05, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2017 21:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 19 октября 2017, 23:22

      Какими бы полномочиями не был наделён Шериф, Локо ему НЕ ЗАКРЫТЬ !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 октября 2017, 22:32

      ЛОКО не подвели! Вперёд и только вперёд

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 октября 2017, 22:05

      удачи локомотиву, еще очки в копилку )) обойдем португалию побольше

      0
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      Рейтинг: +2403

      baden69 19 октября 2017, 22:02

      Паровозы - вперед! Поддержите сегодняшний почин Зенита!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 19 октября 2017, 21:55

      Давай, Локо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 19 октября 2017, 20:54

      удачи Локо, как Спартак в ЛЧ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2017, 15:07

      «Шериф» надо драть! Если не драть Шерифа, то кого?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 12:37

      Ну давай Локо вы уж порадуйте. Удачи!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > OfaZavr 19 октября 2017, 15:08

      Отмостите за лошадей.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 19 октября 2017, 11:48

      Вперед РЖД!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 19 октября 2017, 11:06

      Поболеем !!!

      6
      Ответить
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