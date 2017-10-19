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«Локомотив» на выезде сыграет с «Шерифом»

19 октября 2017, 21:08
13

В четверг, 19 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» отправился в гости в Тирасполь к местному «Шерифу». Российская команда, которая удачно выступает во внутреннем первенстве в текущем сезоне, планирует улучшить свои позиции после не самого удачного старта в Лиге Европы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Шериф» – «Локомотив». Начало в 22:05, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Шериф Локомотив
Комментарии (13)
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VVM1964
1508399480
ТОЛЬКО ПОБЕДА .
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insider_retro
1508400098
Локомотиву удачно съездить в Тирасполь, вежливо выиграть и с тремя очками вернуться в суровую действительность РФПЛ!! Победы!!
Ответить
Шумаххер
1508400377
Поболеем !!!
Ответить
Evgeniy32
1508402900
Вперед РЖД!!
Ответить
OfaZavr
1508405840
Ну давай Локо вы уж порадуйте. Удачи!
Ответить
prezent2017
1508414869
«Шериф» надо драть! Если не драть Шерифа, то кого?
Ответить
baden69
1508439749
Паровозы - вперед! Поддержите сегодняшний почин Зенита!
Ответить
Алекc
1508439956
удачи локомотиву, еще очки в копилку )) обойдем португалию побольше
Ответить
XaXatyn
1508441558
ЛОКО не подвели! Вперёд и только вперёд
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DOCTOR PENALTY
1508444532
Какими бы полномочиями не был наделён Шериф, Локо ему НЕ ЗАКРЫТЬ !
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