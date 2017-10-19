Аленичев: «То, что случилось в игре с «Севильей» – фантастика»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев, который сейчас возглавляет «Енисей», поздравил красно-белых с разгромной победой над «Севильей» в матче Лиги чемпионов. Он отметил силу соперника, который в этой встрече превзошел «Спартак» по проценту владения мячом.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

– Я поставил будильник, проснулся в два ночи – смотрел. Прекрасное зрелище, атмосфера! Мы сами были в той обстановке, работали там. Но то, что произошло во вторник… В первую очередь, болельщики заждались – не только участия в Лиге чемпионов, но и такой победы.

Надеюсь, сейчас «Спартак» получит нужный толчок, чтобы поправить свои дела во внутреннем чемпионате. И на мой взгляд, теперь очень хорошие шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

– С каким матчем из тех, что вы играли сами, можете сравнить встречу с «Севильей» по эмоциям?

– Хорошие игры были против «Интера». Мы не попали в финал, но эмоции такие же. Все были на подъеме. И конечно, матч в Лиге чемпионов против «Русенборга», когда мы во втором тайме забили четыре гола и переломили ход встречи. Очень хорошая игра. А когда я уехал, Егор Титов и тот «Спартак» здорово выступали против мадридского «Реала». С тем же лондонским «Арсеналом». Это было впечатляюще.

Но то, что случилось во вторник в игре с «Севильей» – фантастика. Вы учтите уровень и силу соперника. Несмотря на результат, мне испанцы очень понравились. Много технически оснащенных футболистов. Видно, что команда играющая, а не та, кто встает в оборону. Мне «Севилья» больше нравится, чем «Атлетико» в плане игры.

– «Севилья» имела 57% по контролю мяча. Это говорит о многом.

– Да, вы правы. Поэтому пожелаем «Спартаку», чтобы мы увидели его и весной в Лиге чемпионов.