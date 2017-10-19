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    Аленичев: «То, что случилось в игре с «Севильей» – фантастика»

    Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев, который сейчас возглавляет «Енисей», поздравил красно-белых с разгромной победой над «Севильей» в матче Лиги чемпионов. Он отметил силу соперника, который в этой встрече превзошел «Спартак» по проценту владения мячом.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

    – Я поставил будильник, проснулся в два ночи – смотрел. Прекрасное зрелище, атмосфера! Мы сами были в той обстановке, работали там. Но то, что произошло во вторник… В первую очередь, болельщики заждались – не только участия в Лиге чемпионов, но и такой победы.

    Надеюсь, сейчас «Спартак» получит нужный толчок, чтобы поправить свои дела во внутреннем чемпионате. И на мой взгляд, теперь очень хорошие шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

    – С каким матчем из тех, что вы играли сами, можете сравнить встречу с «Севильей» по эмоциям?

    – Хорошие игры были против «Интера». Мы не попали в финал, но эмоции такие же. Все были на подъеме. И конечно, матч в Лиге чемпионов против «Русенборга», когда мы во втором тайме забили четыре гола и переломили ход встречи. Очень хорошая игра. А когда я уехал, Егор Титов и тот «Спартак» здорово выступали против мадридского «Реала». С тем же лондонским «Арсеналом». Это было впечатляюще.

    Но то, что случилось во вторник в игре с «Севильей» – фантастика. Вы учтите уровень и силу соперника. Несмотря на результат, мне испанцы очень понравились. Много технически оснащенных футболистов. Видно, что команда играющая, а не та, кто встает в оборону. Мне «Севилья» больше нравится, чем «Атлетико» в плане игры.

    – «Севилья» имела 57% по контролю мяча. Это говорит о многом.

    – Да, вы правы. Поэтому пожелаем «Спартаку», чтобы мы увидели его и весной в Лиге чемпионов.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.10.2017 06:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 октября 2017, 13:11

      То, что случилось во вторник в игре с «Севильей» – праздник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 19 октября 2017, 12:53

      Коллеги, просто представьте на минуту, что такая самоотдача и реализация не разовый случай, а обычное дело для Спартака. Какие горы могли бы свернуть? А может к этому и идет?

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 19 октября 2017, 12:35

      Весна в ЛЧ без Спартака не наступит.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 октября 2017, 12:20

      Фантастикой занимаются фантасты, а спартаковцы просто пишут новейшую клубную историю прямо у нас на глазах.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 12:14

      Хорошие слова сказал и искренне порадовался не как другие. Удачи Дмитрий Анатольевич!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 19 октября 2017, 11:08

      Спасибо Дмитрий Анатольевич, что не забываешь родную команду.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 октября 2017, 07:36

      Спартак конечно красавчик,но как то туманно интервью дано.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3861

      Кинстифа 19 октября 2017, 07:25

      Всегда в ЛЧ против Атлетико болел... скучная игра в автобус...

      1
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