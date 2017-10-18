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    Кроос признал закономерность ничейного результата с «Тоттенхэмом»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что счет встречи с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов закономерен, хотя испанцы и доминировали на своем поле.

    «Это был сложный матч. Я считаю, что мы сыграли хорошо. Лично я доволен самой игрой, хотя у соперника тоже были шансы. Думаю, что это справедливый результат, хотя мы и доминировали в матче.

    Впереди нас ждет игра на «Уэмбли». Вообще мы можем победить на любом стадионе. Но «Уэмбли» – это особый стадион, и я действительно с нетерпением жду этой встречи. Для нас каждая игра важна, нам нужны очки, и с этого момента мы надеемся набрать максимальное количество очков», – заявил Кроос.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 1:1.

    Источник: ФК «Реал»

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    18.10.2017 11:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 18 октября 2017, 12:37

      А как по мне так оба клуба расписали ничейку в Мадриде и такую же распишут в Лондоне и всем хорошо и Боруссия в пролёте.

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      Рейтинг: +1130

      petr69 > TAGANROG 161 18 октября 2017, 13:44

      вот это вполне может быть, и никаких рисков

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > petr69 18 октября 2017, 14:54

      согласен, вполне приемлемый вариант

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      Рейтинг: +23

      Pixma > TAGANROG 161 18 октября 2017, 23:11

      Учитывая взаимоотношения Леви с руководством Реала, вполне может быть)))) А потом еще и скидку на Кейна оформят

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