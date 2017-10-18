Кроос признал закономерность ничейного результата с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что счет встречи с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов закономерен, хотя испанцы и доминировали на своем поле.

«Это был сложный матч. Я считаю, что мы сыграли хорошо. Лично я доволен самой игрой, хотя у соперника тоже были шансы. Думаю, что это справедливый результат, хотя мы и доминировали в матче.

Впереди нас ждет игра на «Уэмбли». Вообще мы можем победить на любом стадионе. Но «Уэмбли» – это особый стадион, и я действительно с нетерпением жду этой встречи. Для нас каждая игра важна, нам нужны очки, и с этого момента мы надеемся набрать максимальное количество очков», – заявил Кроос.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 1:1.