Икарди стал четвертым игроком «Интера», который оформлял хет-трик в миланском дерби

Нападающий «Интера» Мауро Икарди забил три мяча в ворота «Милана» (3:2) в матче 8-го тура чемпионата Италии.

Таким образом, он стал четвертым игроком «Интера», который оформлял хет-трик в матчах с «Миланом».

До него в составе «нерадзурри» это делали Амадео Амадеи (1949), Иштван Ньерш (1953) и Диего Милито (2012).

Scoring hat-trick for @Inter against @acmilan in #SerieA:

Amedeo Amadei (1949)

Istvan Nyers (1953)

Diego Milito (2012)

Mauro Icardi (2017)