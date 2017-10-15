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    Моуринью не собирается завершать тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не будет завершать карьеру в английском клубе. Кроме того, португалец оценил шансы возглавить «ПСЖ».

    «Возглавить «ПСЖ»? Единственная вещь, которую могу сказать – это лишь то, что я остаюсь тренером с амбициями, переживаниями и стремлением к новому. Уверен, что не завершу карьеру в «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Моуринью Telefoot.

    Моуринью возглавляет «МЮ» с 2016 года. За это время команда выиграла Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 13:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +367

      gigs84 15 октября 2017, 21:47

      А я надеялся, что он рекорд САФа хочет побить(( Но всё-равно я очень рад, что он пришёл в МЮ. Я об этом мечтал, когда сэр уже подумывал о завершении карьеры. Все клубы, которые Жозе тренировал, играли очень солидно. Надеюсь у него будут ещё трофеи с МЮ. Особенно хочется выиграть Лигу Чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +47

      red-killer 15 октября 2017, 20:59

      Похоже здесь кое кто со своей бошкой не дружет ))))))))

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 15 октября 2017, 15:16

      В вечном поиске...
      В своё время говорил следующее: "Если бы я искал легкую работу, то остался бы в «Порту». Великолепное голубое кресло, Кубок Чемпионов, Бог, а после Бога – я!!.."

      1
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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан > insider_retro 15 октября 2017, 17:42

      Жозе там где есть деньги в обмен на принесенную славу. Так что не будем зарекаться по поводу "ПСЖ". В ПСЖ с деньгами порядок.

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 октября 2017, 14:57

      хорош

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Евгений Вольнов 15 октября 2017, 16:33

      не адеккват?

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Евгений Вольнов 15 октября 2017, 16:34

      а зачем ты её нюхаешь ???фитешист херов!!хахахахах

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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 октября 2017, 14:43

      Так много еще стран и команд .... Так и Россия тоже в этом списке ! Но что-то подсказывает , что Жозе побоится к нам ехать )))

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 октября 2017, 14:23

      Конечно, какой-нибудь испанский Алавес и прогулки на яхте по средиземному морю - что еще нужно чтобы встретить старость ?

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