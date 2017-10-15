Моуринью не собирается завершать тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не будет завершать карьеру в английском клубе. Кроме того, португалец оценил шансы возглавить «ПСЖ».

«Возглавить «ПСЖ»? Единственная вещь, которую могу сказать – это лишь то, что я остаюсь тренером с амбициями, переживаниями и стремлением к новому. Уверен, что не завершу карьеру в «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Моуринью Telefoot.

Моуринью возглавляет «МЮ» с 2016 года. За это время команда выиграла Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.