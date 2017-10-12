Спортивный директор «Милана» назвал Райолу актером, которому нужно только внимание

Спортивный директор итальянского «Милана» Массимилиано Мирабелли дал характеристику персоне известного агента Мино Райолы. Представитель многих игроков летом заявлял, что не верит в проект нового «Милана».

«Мино – это актер, который нуждается в большом внимании к себе. Он говорит многие вещи лишь затем, чтобы оказаться на газетных полосах. То, что заявляет Райола, порой оскорбительно, но нам приходится работать с этим человеком, поскольку он представляет некоторых наших игроков», – сказал Мирабелли.

«Милан» в текущем сезоне Серии А идет на седьмом месте.