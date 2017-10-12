Молодежное первенство. «Спартак» на выезде разгромил «Ахмат»

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В матче 13-го тура молодежного первенства России «Ахмат» на своем поле потерпел поражение от «Спартака» – 1:4.
Стоит отметить, что грозненская команда большую часть встречи провела в меньшинстве. На 43-й минуте игрок хозяев получил красную карточку.
Благодаря этой победе «Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.
Чемпионат России. Молодежное первенство. 13-й тур
Ахмат (мол.) – Спартак (мол.) – 1:4 (1:3)
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