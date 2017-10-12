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    Молодежное первенство. «Спартак» на выезде разгромил «Ахмат»

    В матче 13-го тура молодежного первенства России «Ахмат» на своем поле потерпел поражение от «Спартака» – 1:4.

    Стоит отметить, что грозненская команда большую часть встречи провела в меньшинстве. На 43-й минуте игрок хозяев получил красную карточку.

    Благодаря этой победе «Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 13-й тур

    Ахмат (мол.) – Спартак (мол.) – 1:4 (1:3)

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2017 15:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 20:15

      Браво ! Это принципиально .

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 октября 2017, 18:34

      молодцы! теперь основа давай!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 12 октября 2017, 17:30

      Красавцы! Спасибо.

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