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    УЕФА определился с днями и временем матчей Лиги наций

    УЕФА опубликовал официальный документ, посвященный готовящемуся турниру Лига наций – соревнование для европейских сборных команд, где, в частности, будут выяснены некоторые обладатели путевок на Евро-2020.

    Из важного можно отметить то, что игры в четырех дивизионах Лиги будут проходить в течение шести дней – с четверга по вторник, то есть в рамках международных пауз в течение клубного сезона.

    Время начала матчей в будни – 20:45 по европейскому времени. В выходные будет три слота: 15:00, 18:00, 20:45 по европейскому времени.

    Одним из участников соревнования станет и сборная России, для которой уже очерчен круг возможных соперников.

    Лига наций УЕФА. Что это за турнир и как в нем будет играть Россия?

    Источник: УЕФА

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    11.10.2017 18:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 октября 2017, 18:54

      интересно будет посмотреть что из этого получиться, да и время нормальное.

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