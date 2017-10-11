УЕФА определился с днями и временем матчей Лиги наций

УЕФА опубликовал официальный документ, посвященный готовящемуся турниру Лига наций – соревнование для европейских сборных команд, где, в частности, будут выяснены некоторые обладатели путевок на Евро-2020.

Из важного можно отметить то, что игры в четырех дивизионах Лиги будут проходить в течение шести дней – с четверга по вторник, то есть в рамках международных пауз в течение клубного сезона.

Время начала матчей в будни – 20:45 по европейскому времени. В выходные будет три слота: 15:00, 18:00, 20:45 по европейскому времени.

Одним из участников соревнования станет и сборная России, для которой уже очерчен круг возможных соперников.

Лига наций УЕФА. Что это за турнир и как в нем будет играть Россия?