116-килограммовый рестлер пообещал «Вест Хэму» мотивационную речь

Само намерение такого чела зайти в раздевалку - уже мотивация
Вице-президент WWE и Майк Левек (Triple-H) прокомментировал выступление «Вест Хэма» в текущем сезоне. 48-летний американец является болельщиком «молотобойцев».
– В последнем матче мы обыграли «Суонси» (1:0 в матче 7-го тура АПЛ, первая победа в сезоне), забив на последней минуте. Но победа – это победа, независимо от обстоятельств.
– Думаю, вам стоит посетить раздевалку команды для мотивационного разговора.
– Да, это неплохой вариант.
– Только без ударов головой.
– Я постараюсь.
Команда Славена Билича занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата.
Triple-H является пятикратным чемпионом мира в тяжелом весе. Американец сыграл в восьми фильмах.
REVEALED: @TripleH is a @WestHamUtd fan and is ready to get in the changing room to give a motivational team talk pic.twitter.com/CgtH5vEenN— Soccer AM (@SoccerAM) 4 октября 2017 г.