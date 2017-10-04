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    116-килограммовый рестлер пообещал «Вест Хэму» мотивационную речь

    Вице-президент WWE и Майк Левек (Triple-H) прокомментировал выступление «Вест Хэма» в текущем сезоне. 48-летний американец является болельщиком «молотобойцев».

    – В последнем матче мы обыграли «Суонси» (1:0 в матче 7-го тура АПЛ, первая победа в сезоне), забив на последней минуте. Но победа – это победа, независимо от обстоятельств.

    – Думаю, вам стоит посетить раздевалку команды для мотивационного разговора.

    – Да, это неплохой вариант.

    – Только без ударов головой.

    – Я постараюсь.

    Команда Славена Билича занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Triple-H является пятикратным чемпионом мира в тяжелом весе. Американец сыграл в восьми фильмах.

    Источник: Twitter

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    04.10.2017 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 17:31

      Само намерение такого чела зайти в раздевалку - уже мотивация

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