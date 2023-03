116-килограммовый рестлер пообещал «Вест Хэму» мотивационную речь

Вице-президент WWE и Майк Левек (Triple-H) прокомментировал выступление «Вест Хэма» в текущем сезоне. 48-летний американец является болельщиком «молотобойцев».

– В последнем матче мы обыграли «Суонси» (1:0 в матче 7-го тура АПЛ, первая победа в сезоне), забив на последней минуте. Но победа – это победа, независимо от обстоятельств.

– Думаю, вам стоит посетить раздевалку команды для мотивационного разговора.

– Да, это неплохой вариант.

– Только без ударов головой.

– Я постараюсь.

Команда Славена Билича занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

Triple-H является пятикратным чемпионом мира в тяжелом весе. Американец сыграл в восьми фильмах.

REVEALED: @TripleH is a @WestHamUtd fan and is ready to get in the changing room to give a motivational team talk pic.twitter.com/CgtH5vEenN