Сегодня «Бавария» проведет переговоры с Луисом Энрике

Это будет ошибка. Два испанца подряд (почти)? Баварии нужен свой, только местный. Бавария всегда была олицетворением дисциплины, а это всё -самбы, румбы, сальсы, не для немцев. У футбола есть национальный характер и в этом нет ни грамма национализма.
Сегодня руководство «Баварии» встретится и проведет переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике, сообщает Sport1.de. 47-летний испанец является одним из основных претендентов на вакантный пост в немецком клубе. Кроме него в этой связи фигурировали имена Томаса Тухеля и Луи ван Гаала.
На прошлой неделе руководство «Баварии» уволило Карло Анчелотти. Обязанности главного тренера временно исполняет 40-летний Вилли Саньоль. Энрике покинул «Барселону» по завершении минувшего сезона и до сих пор остается без работы.