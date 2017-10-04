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    Сегодня «Бавария» проведет переговоры с Луисом Энрике

    Сегодня руководство «Баварии» встретится и проведет переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике, сообщает Sport1.de. 47-летний испанец является одним из основных претендентов на вакантный пост в немецком клубе. Кроме него в этой связи фигурировали имена Томаса Тухеля и Луи ван Гаала.

    На прошлой неделе руководство «Баварии» уволило Карло Анчелотти. Обязанности главного тренера временно исполняет 40-летний Вилли Саньоль. Энрике покинул «Барселону» по завершении минувшего сезона и до сих пор остается без работы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 06:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 4 октября 2017, 22:55

      Это будет ошибка. Два испанца подряд (почти)? Баварии нужен свой, только местный. Бавария всегда была олицетворением дисциплины, а это всё -самбы, румбы, сальсы, не для немцев. У футбола есть национальный характер и в этом нет ни грамма национализма.

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 4 октября 2017, 12:47

      Так вот это какое, ДНК Баварии))

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 4 октября 2017, 12:32

      Блин, ТОЛЬКО НЕ ЭТО!!!!!!!!! Одного барселонца хватит, за три года развалил машину Хайнкеса, поломал карьеру Швайни, в частности. ТОЛЬКО НЕ ИСПАШКИ, ТОЛЬКО НЕ БАРСЕЛОНЦЫ!!! Это кранты немецкому футболу.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 4 октября 2017, 10:59

      кто-то жиру бесится меняя тренеров за один разгром а у кого-то который год физрук

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 4 октября 2017, 10:21

      пошел по стопам пепа?) только гвардиола приходил в баварию на все готовенькое, а этот как?)

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 октября 2017, 08:35

      Как только узнал что Анчелотти уволят, сразу подумал о Луисе Энрике, может его стоит назначить, рад что мои мысли схожи с руководством баварии.)))

      -1
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      Рейтинг: +25028

      bset 4 октября 2017, 08:23

      Не зря была новость про Гвардиолу. Видимо своих продвигают.

      6
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      Рейтинг: +399

      kella 4 октября 2017, 07:46

      Самая подходящая кандидатура, - правда только на пару лет!

      -2
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