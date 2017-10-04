Сегодня «Бавария» проведет переговоры с Луисом Энрике

Сегодня руководство «Баварии» встретится и проведет переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике, сообщает Sport1.de. 47-летний испанец является одним из основных претендентов на вакантный пост в немецком клубе. Кроме него в этой связи фигурировали имена Томаса Тухеля и Луи ван Гаала.

На прошлой неделе руководство «Баварии» уволило Карло Анчелотти. Обязанности главного тренера временно исполняет 40-летний Вилли Саньоль. Энрике покинул «Барселону» по завершении минувшего сезона и до сих пор остается без работы.