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Сегодня «Бавария» проведет переговоры с Луисом Энрике

4 октября 2017, 06:55
8

Сегодня руководство «Баварии» встретится и проведет переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике, сообщает Sport1.de. 47-летний испанец является одним из основных претендентов на вакантный пост в немецком клубе. Кроме него в этой связи фигурировали имена Томаса Тухеля и Луи ван Гаала.

На прошлой неделе руководство «Баварии» уволило Карло Анчелотти. Обязанности главного тренера временно исполняет 40-летний Вилли Саньоль. Энрике покинул «Барселону» по завершении минувшего сезона и до сих пор остается без работы.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Барселона Энрике Луис
Комментарии (8)
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kella
1507092417
Самая подходящая кандидатура, - правда только на пару лет!
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bset
1507094581
Не зря была новость про Гвардиолу. Видимо своих продвигают.
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Павел Буре
1507095335
Как только узнал что Анчелотти уволят, сразу подумал о Луисе Энрике, может его стоит назначить, рад что мои мысли схожи с руководством баварии.)))
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овертайм
1507101681
пошел по стопам пепа?) только гвардиола приходил в баварию на все готовенькое, а этот как?)
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карасевщина
1507103976
кто-то жиру бесится меняя тренеров за один разгром а у кого-то который год физрук
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Danish Dynamite
1507109535
Блин, ТОЛЬКО НЕ ЭТО!!!!!!!!! Одного барселонца хватит, за три года развалил машину Хайнкеса, поломал карьеру Швайни, в частности. ТОЛЬКО НЕ ИСПАШКИ, ТОЛЬКО НЕ БАРСЕЛОНЦЫ!!! Это кранты немецкому футболу.
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iron_Savior
1507110447
Так вот это какое, ДНК Баварии))
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Александр52
1507146949
Это будет ошибка. Два испанца подряд (почти)? Баварии нужен свой, только местный. Бавария всегда была олицетворением дисциплины, а это всё -самбы, румбы, сальсы, не для немцев. У футбола есть национальный характер и в этом нет ни грамма национализма.
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