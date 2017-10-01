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    Бартомеу: «Барселона» хотела показать, что ситуация в Каталонии неприемлема»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал решение провести матч 7-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (3:0) без зрителей.

    «Мы сыграли в футбол в исключительных условиях, чтобы показать миру, что ситуация в Каталонии также исключительна и неприемлема», – написал функционер в твиттере.

    Жест рассматривается в рамках протеста за референдум о независимости Каталонии.

    Ранее министр спорта Каталонии Жерар Фигуерас рассказал о последствиях независимости для клубов автономного округа.

    Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о возможной сенсации

    Источник: Twitter

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    01.10.2017 22:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 октября 2017, 22:58

      Конфликт быстро не утихнет. Что-ж теперь совсем без зрителей играть, чтобы показать миру, что ситуация в Каталонии также исключительна и неприемлема?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 22:41

      Игру надо показывать болельщикам и зрителям, а всему миру пусть горланят политики!!..))
      Не нужные жесты, спорт вне политики!!..

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