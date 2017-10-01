Бартомеу: «Барселона» хотела показать, что ситуация в Каталонии неприемлема»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал решение провести матч 7-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (3:0) без зрителей.

«Мы сыграли в футбол в исключительных условиях, чтобы показать миру, что ситуация в Каталонии также исключительна и неприемлема», – написал функционер в твиттере.

Жест рассматривается в рамках протеста за референдум о независимости Каталонии.

Ранее министр спорта Каталонии Жерар Фигуерас рассказал о последствиях независимости для клубов автономного округа.

Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о возможной сенсации