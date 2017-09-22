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    Слуцкий: «Акинфеев – лучший вратарь России после Яшина»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий ответил на вопрос пресс-службы о том, что кого бы он отметил из всех российских игроков.

    «Сложный вопрос. Я тренировал многих хороших футболистов. Думаю, я бы выбрал легендарного Игоря Акинфеева. В России этот голкипер очень известен. Это лучший вратарь России после Льва Яшина», – сказал 46-летний специалист.

    Слуцкий и Акинфеев сотрудничали в ЦСКА с октября 2009 года по декабрь 2016.

    Экс-тренер сборной России возглавил английский клуб в июне. После 8-ми туров Чемпионшипа «тигры» занимают 17-е место в турнирной таблице из 24-х.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    22.09.2017 21:38
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +3795

      serppion 1 октября 2017, 03:28

      Тот же Дикань Андрей гораздо лучше Игорька. Вспомните, как он Спартак спасал.

      0
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      Рейтинг: +153

      Стэнли 23 сентября 2017, 18:56

      Когда-то советская школа вратарей была лучшей в мире. К сожалению,этого не скажешь о нынешней.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 сентября 2017, 14:31

      Акинфеев- один из лучших. А на второе место после великого Яшина, я лично поставил бы Дасаева...

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 сентября 2017, 13:03

      Лёне Слуцу...
      Не пей так мноха Уи ски (Whisky)
      не наш это напиток,кто переборщит,
      тот час херню начинает нести!))))))))

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 сентября 2017, 10:45

      Эта заметка – не реклама Тимуру Жамалетдинову. Его не нужно рекламировать, он уже вполне сформировавшийся футболист 20 лет от роду, и будет в мастерстве только прибавлять.
      Мне непонятно, куда смотрел мсье Слуцкий? У него в дубле играл умный, понимающий игру нападающий, а он выпускал на поле Траоре, Ионова и Чалова. И если Фёдора Чалова и можно считать перспективным игроком, но и по технической оснащённости, и по пониманию игры он заметно пока уступает Тимуру. Не по годам зрелость в игре Тимура проявилась при первых же его выходах на поле за главную команду ЦСКА на замену. К счастью, Гончаренко это увидел, и стал ставить его и в стартовый состав. Мячи, забитые Жамалетдиновым в Перми и Лиссабоне, важны не только для команды, но и для него самого в чисто психологическом плане, хотя в плане самой игры матч с «Ростовом» Тимур отыграл ничуть не хуже, хотя и не отличился. Поражает и его умение держать линию, не забираясь в офсайд, чего начисто лишён тот же Оланаре, и его умение выложить точный и удобный для партнёра последний пас. С голевым чутьём у Тимура тоже всё в порядке, что он доказал в Лиссабоне, успев на добивание после удара Васина.
      Главное сегодня – судить об игре Жамалетдинова именно по его игре, а не по механическому подсчёту забитых им мячей или отданных голевых передач. Тем более, что он, похоже, универсал. И может сыграть на разных позициях, в том числе и на фланге. Сбавлять он не будет, а вот если взаимопонимание с Дзагоевым и Витиньо у него вырастет, то мы получим фантастическую атаку без каких-либо дорогих приобретений. С Головиным у Тимура взаимодействие отшлифовано. Вероятно, с времён совместной игры ещё в дубле. Да и по факту это пока два самых перспективных для мирового футбола игрока в составе ЦСКА. Хотя на подходе есть и другие, а самых достойных отберёт Гончаренко. Это вам, господа, не Слуцкий.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > cska-62 23 сентября 2017, 11:34

      Согласен,что хорошо в нынешнем Цска так это то что молодым дали играть и расти.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 сентября 2017, 10:24

      Ну уж загнул конечно))

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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 сентября 2017, 08:48

      Не знаю... после Яшина, мне кажется идёт Дасаев, а там Харин, Черчесов и Акинфеев.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > woyser 23 сентября 2017, 13:06

      Впереди с большим отрывом Яшин.......
      за ним ,примерно одного уровня: Банников,Кавазашвили,Дасаев.............Черчесов....а может спросить у него самого?
      Может не согласен?

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      Рейтинг: +365

      BykAs 23 сентября 2017, 08:35

      А чего все взбеленились? Леня выдал свое личное мнение, которое никого ни к чему не обязывает.

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > BykAs 23 сентября 2017, 09:58

      Абсолютно верно, у каждого болельщика и специалиста свое мнение о лучших игроках. Зачастую эти мнения не совпадают.

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 23 сентября 2017, 07:23

      Лучший вратарьРоссии Довбня.

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      Рейтинг: +27

      NAZ84 23 сентября 2017, 07:18

      Ага , а Лодыгин лучший вратарь России после А кинфеева!!!)))))))

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