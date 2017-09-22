Слуцкий: «Акинфеев – лучший вратарь России после Яшина»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий ответил на вопрос пресс-службы о том, что кого бы он отметил из всех российских игроков.

«Сложный вопрос. Я тренировал многих хороших футболистов. Думаю, я бы выбрал легендарного Игоря Акинфеева. В России этот голкипер очень известен. Это лучший вратарь России после Льва Яшина», – сказал 46-летний специалист.

Слуцкий и Акинфеев сотрудничали в ЦСКА с октября 2009 года по декабрь 2016.

Экс-тренер сборной России возглавил английский клуб в июне. После 8-ми туров Чемпионшипа «тигры» занимают 17-е место в турнирной таблице из 24-х.