Брюссель находится на грани исключения из числа городов-хозяев Евро-2020

По информации Reuters, перспективы бельгийской столицы Брюсселя остаться в числе городов-хозяев Евро-2020 становятся все более туманными.

Дело в том, что в городе из-за бюрократической волокиты до сих пор не начали возводить стадион, который должен принять матчи соревнования.

Как заверяет Футбольная ассоциация Бельгия, разрешение на строительство арены должно быть получено в течение 150 дней. Однако такая постановка вопроса может не устроить УЕФА, которая в ближайшее время намерена принять окончательное решение по Брюсселю как городу Евро-2020.