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    Брюссель находится на грани исключения из числа городов-хозяев Евро-2020

    По информации Reuters, перспективы бельгийской столицы Брюсселя остаться в числе городов-хозяев Евро-2020 становятся все более туманными.

    Дело в том, что в городе из-за бюрократической волокиты до сих пор не начали возводить стадион, который должен принять матчи соревнования.

    Как заверяет Футбольная ассоциация Бельгия, разрешение на строительство арены должно быть получено в течение 150 дней. Однако такая постановка вопроса может не устроить УЕФА, которая в ближайшее время намерена принять окончательное решение по Брюсселю как городу Евро-2020.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 21:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 19 сентября 2017, 22:40

      Ну и на хрен Брюссель. В Европе без Брюсселя полно первоклассных стадионов.

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