Впервые с 1960 года в Серии А три команды после четырех стартовых туров не потеряли очков

«Интером», «Наполи» и «Ювентусом» установлено своеобразное достижение в нынешнем сезоне. Впервые с 1960 года три команды Серии А добыли победы в четырех стартовых турах.

«Нерадзурри» переиграли «Фиорентину», «Рому», СПАЛ и «Кротоне», пропустив лишь один гол. Неаполитанцы взяли верх над «Вероной», «Аталантой», «Болоньей» и «Беневенто». «Старая синьора» нанесла поражения «Кальяри», «Дженоа», «Кьево» и «Сассуоло».

Когда подобное произошло в сезоне-1960/61 в чемпионате Италии принимали участие 18 команд, а за победу присуждалось два очка. Тогда без потерь после четырех туров шли «Интер», «Ювентус» и «Рома», набрав по восемь очков.