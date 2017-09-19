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    Впервые с 1960 года в Серии А три команды после четырех стартовых туров не потеряли очков

    «Интером», «Наполи» и «Ювентусом» установлено своеобразное достижение в нынешнем сезоне. Впервые с 1960 года три команды Серии А добыли победы в четырех стартовых турах.

    «Нерадзурри» переиграли «Фиорентину», «Рому», СПАЛ и «Кротоне», пропустив лишь один гол. Неаполитанцы взяли верх над «Вероной», «Аталантой», «Болоньей» и «Беневенто». «Старая синьора» нанесла поражения «Кальяри», «Дженоа», «Кьево» и «Сассуоло».

    Когда подобное произошло в сезоне-1960/61 в чемпионате Италии принимали участие 18 команд, а за победу присуждалось два очка. Тогда без потерь после четырех туров шли «Интер», «Ювентус» и «Рома», набрав по восемь очков.

    Источник: Football Italia

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    19.09.2017 15:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 19 сентября 2017, 15:38

      посмотрим их в лиге Чемпионов !

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