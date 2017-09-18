Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Букмекерская компания включили умершего Эхиогу в список кандидатов на пост главного тренера «Бирмингема»

    Букмекерская компания Paddy Power ошибочно внесла экс-наставника молодежной команды «Тоттенхэма» Уго Эхиогу в список кандидатов на пост главного тренера «Бирмингема».

    Напомним, экс-игрок «Астон Виллы» и «Мидлсбро» скончался в результате остановки сердца 21 апреля в возрасте 44 лет.

    16 сентября руководство «Бирмингема» отправило в отставку Гарри Реднаппа.

    «Очевидно, это была ошибка, которая была устранена, как только мы ее заметили. Это было сделано в течение нескольких минут», – говорится в сообщении пресс-службы Paddy Power.

    После восьми туров «Бирмингем» располагается на предпоследнем 24-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, потерпев шесть поражений.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2017 15:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 23 сентября 2017, 00:57

      Косяк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 сентября 2017, 19:03

      интересно, как бы поступили со ставкой того, кто успел поставить. В наших конторах бы бабки вернули в лучшем случае.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11