Букмекерская компания включили умершего Эхиогу в список кандидатов на пост главного тренера «Бирмингема»

Букмекерская компания Paddy Power ошибочно внесла экс-наставника молодежной команды «Тоттенхэма» Уго Эхиогу в список кандидатов на пост главного тренера «Бирмингема».

Напомним, экс-игрок «Астон Виллы» и «Мидлсбро» скончался в результате остановки сердца 21 апреля в возрасте 44 лет.

16 сентября руководство «Бирмингема» отправило в отставку Гарри Реднаппа.

«Очевидно, это была ошибка, которая была устранена, как только мы ее заметили. Это было сделано в течение нескольких минут», – говорится в сообщении пресс-службы Paddy Power.

После восьми туров «Бирмингем» располагается на предпоследнем 24-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, потерпев шесть поражений.