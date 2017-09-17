Канчельскис рекомендовал Слуцкому продолжить карьеру в Афганистане

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий пытается объяснить неудачи команды внешними факторами. Экс-футболист рекомендовал специалисту пересмотреть свое отношение к нынешнему отрезку карьеры.

«Чего ожидало руководство «Халла»? Какого-то чуда от Слуцкого? Или коль уж его порекомендовал Абрамович, значит, все будет так, как в «Челси»?

Ему самому тоже надо понять, что «Халл» – это не ЦСКА, где есть хороший подбор игроков и в составе одни сборники. А здесь нет великих звезд, и как раз в таких клубах надо показывать свое тренерское мастерство. На родине ему кричали «ура», а здесь придется доказывать свою профессиональную пригодность заново.

Я читал некоторые интервью, где он жаловался на одно, на другое. Все виноваты кругом? Или Англия для него тоже нефутбольная страна? Пусть тогда поедет в Афганистан какой-нибудь, может, там для него — футбольная страна. Вот и добьется результата как раз».

«Халл Сити» после восьми матчей занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.