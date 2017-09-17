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    Канчельскис рекомендовал Слуцкому продолжить карьеру в Афганистане

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий пытается объяснить неудачи команды внешними факторами. Экс-футболист рекомендовал специалисту пересмотреть свое отношение к нынешнему отрезку карьеры.

    «Чего ожидало руководство «Халла»? Какого-то чуда от Слуцкого? Или коль уж его порекомендовал Абрамович, значит, все будет так, как в «Челси»?

    Ему самому тоже надо понять, что «Халл» – это не ЦСКА, где есть хороший подбор игроков и в составе одни сборники. А здесь нет великих звезд, и как раз в таких клубах надо показывать свое тренерское мастерство. На родине ему кричали «ура», а здесь придется доказывать свою профессиональную пригодность заново.

    Я читал некоторые интервью, где он жаловался на одно, на другое. Все виноваты кругом? Или Англия для него тоже нефутбольная страна? Пусть тогда поедет в Афганистан какой-нибудь, может, там для него — футбольная страна. Вот и добьется результата как раз».

    «Халл Сити» после восьми матчей занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.09.2017 07:34
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 15 октября 2017, 13:30

      В Ростове тоже сборников не было ,а как играл при Бердыеве! Языком болтать все горазды. То у Гусева крышу рвёт , теперь Канчельскис буровит.

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 6 октября 2017, 16:37

      Вот и смена Бубнову растет!

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 1 октября 2017, 02:28

      Андрей.............ты глуп и нечего умничать

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 25 сентября 2017, 12:18

      Что происходит с Канчельскисом...нормальный мужик был...сейчас злой на всех...Слуцкий у него не тренер, Черчесов тоже...сам то сейчас что из себя представляешь?

      1
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 23 сентября 2017, 01:34

      Рекомендация Слуцхеру по делу, в афгане в десятку мог бы войти.

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 17 сентября 2017, 14:36

      тогда тебе только в Антарктиду остается ехать, пингвинов тренировать

      1
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 17 сентября 2017, 14:05

      Лёлик, возвращайся домой, достал ты не только меня........

      -1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 17 сентября 2017, 13:12

      Впечатление у Кончельскиса внутри футбольная "язва" своей не реализованности как тренер сидит.А язвительные реплики и интервью его не красят как человека и как тренера.Если сам" большой ноль"в тренерстве,лучше помолчать,чем "хаить"других тренеров.

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 17 сентября 2017, 12:38

      хахаха даун

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      Рейтинг: +24996

      bset 17 сентября 2017, 12:22

      Я смотрю в ЦСКА полно звезд.

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