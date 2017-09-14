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    Депутат Госдумы Лебедев: «Не могу подобрать цензурных слов для фанатов «Спартака»

    Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение об эпизоде, который произошел в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1). Напомним, встреча между командами была приостановлена на несколько минут в первом тайме из-за файера, брошенного с трибуны болельщиков красно-белых.

    УЕФА уже открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака».

    «Нормальных человеческих слов, которые позволительны в данной ситуации, крайне мало. Имея довольно богатый запас русского языка, я не могу подобрать цензурных выражений для болельщиков «Спартака» в Мариборе. Сколько раз наказывали клубы за неспортивное поведение фанатов? Неглупые люди понимают, что подобные поступки наносят ущерб клубу и всей стране. Я не знаю, каким образом еще им объяснять! Еще более ужесточить наказания – скажут, что совсем закрутили гайки и бедной молодежи уже и плюнуть на улице нельзя. А как с этим бороться?

    В Мариборе произошел очень некрасивый момент, и ничего положительного он никому не принес. Будем думать дальше с законодательной точки зрения, как еще больше ужесточать наказания, чтобы успокоить данных персонажей. Мы снова даем повод иностранной прессе писать и жаловаться на предстоящий мундиаль. Они будут говорить, что мы не готовы, что у нас небезопасно и так далее. А все из-за того, что кого-то плохо воспитали в школе», — сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2017 17:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 16 сентября 2017, 12:24

      Цензурно- это не фаны а сборище помпезных пидарасов

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 16 сентября 2017, 10:53

      Воспитывать можно только собственным примером. Кто заботится о воспитании детей?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 16 сентября 2017, 10:51

      Конечно болельщики вели себя отвратительно и даже хуже, но некоторые депутаты ведут себя не лучше.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 сентября 2017, 21:59

      В семье не без урода, но раз затронулся вопрос о школе, то сделайте нормальную систему образования, раз по Вашим словам всё с этого идёт... Чтобы детей воспитывали не всякие Васи от безысходности и нужды на что-то жить, а достойные и вполне обеспеченные люди с большим кругозором и хорошим воспитанием... К тому же и программу не помешало бы обновить, причём в универах в том числе, а не ехать на багаже СССР, которое уже стопятьдесят раз устарело.

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 14 сентября 2017, 20:35

      Жирик - младший, в отличие от старшего, не играет, он идиот на самом деле.

      0
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 14 сентября 2017, 19:48

      Одна свинья кабанская зажравшаяся, пояснила за другого кабана который петарду чуть ли не до центра из за ворот допулил. На зону. Обоих.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 сентября 2017, 19:44

      Не нужно из за одного чмо высказываться в адрес всех болельщиков Спартака.Иначе я могу подумать,что судя по лексике вы недалекий человек.

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 сентября 2017, 19:23

      Цензурных слов очень мало в лексиконе депутата.

      0
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      Рейтинг: +6628

      maior-60 14 сентября 2017, 19:21

      Чмо жириновское.

      -1
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 14 сентября 2017, 19:18

      ТЫ ТА КУДА ЛЕЗЕШЬ ХАЛДЕЙ ПУТИНСКИЙ

      3
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