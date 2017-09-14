Депутат Госдумы Лебедев: «Не могу подобрать цензурных слов для фанатов «Спартака»

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение об эпизоде, который произошел в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1). Напомним, встреча между командами была приостановлена на несколько минут в первом тайме из-за файера, брошенного с трибуны болельщиков красно-белых.

УЕФА уже открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака».

«Нормальных человеческих слов, которые позволительны в данной ситуации, крайне мало. Имея довольно богатый запас русского языка, я не могу подобрать цензурных выражений для болельщиков «Спартака» в Мариборе. Сколько раз наказывали клубы за неспортивное поведение фанатов? Неглупые люди понимают, что подобные поступки наносят ущерб клубу и всей стране. Я не знаю, каким образом еще им объяснять! Еще более ужесточить наказания – скажут, что совсем закрутили гайки и бедной молодежи уже и плюнуть на улице нельзя. А как с этим бороться?

В Мариборе произошел очень некрасивый момент, и ничего положительного он никому не принес. Будем думать дальше с законодательной точки зрения, как еще больше ужесточать наказания, чтобы успокоить данных персонажей. Мы снова даем повод иностранной прессе писать и жаловаться на предстоящий мундиаль. Они будут говорить, что мы не готовы, что у нас небезопасно и так далее. А все из-за того, что кого-то плохо воспитали в школе», — сказал Лебедев.