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    Симонян: «Руководство «Спартака» должно задуматься о перспективах команды в ЛЧ»

    Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян остался недоволен игрой команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1). Симонян отметил, что руководство красно-белых должно задуматься о перспективах команды на турнире.

    «Руководство и тренерский штаб «Спартака» должны задуматься о перспективах команды в Лиге чемпионов. На данный момент красно-белые играют не по-чемпионски.

    «Спартак» уже не первый раз сдает к концу матча», — отметил Симонян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2017 16:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 сентября 2017, 22:06

      Подарили два очка Марибору от доброты душевной..., а хули нам, в розыгрыше еще 15, не жалко.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 сентября 2017, 20:29

      Во время трансферного окна надо было думать о перспективах...

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль 14 сентября 2017, 18:27

      Срартаковцам нужно вернуть старого повара!!!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 сентября 2017, 17:19

      Граждане ниже все правильно сказали,задумываться нужно было сразу после окончания прошлого чемпионата,и не просто задумываться,а хорошо усиляться,а сейчас сетуют ,что сделки сорвались,кто то отказал,несколько игроков на одну позицию вести надо,а не по одному,что бы если этот отказал,лихорадочно искать другого

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 сентября 2017, 16:28

      Никитос думает,что если заиграют по-чемпионски то...ЧТО выиграют ЛЧ..??? мои тапки там в углу, ну просто давятся носками от смеха...

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