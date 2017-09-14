Симонян: «Руководство «Спартака» должно задуматься о перспективах команды в ЛЧ»

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян остался недоволен игрой команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1). Симонян отметил, что руководство красно-белых должно задуматься о перспективах команды на турнире.

«Руководство и тренерский штаб «Спартака» должны задуматься о перспективах команды в Лиге чемпионов. На данный момент красно-белые играют не по-чемпионски.

«Спартак» уже не первый раз сдает к концу матча», — отметил Симонян.