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    Слуцкий назвал ближайший матч «Халл Сити» с «Фулхэмом» ключевым в сезоне

    Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями и мыслями от поединка седьмого тура Чемпионшипа против «Фулхэма». По словам россиянина, эта встреча будет серьезной проверкой для «тигров».

    «Я бы сказал, что нас ждет не просто футбольный матч, а проверка на силу воли и характер. Это ключевой момент сезона, мы должны показать соответствующую реакцию на поражение со счетом 0:5 в последнем поединке.

    Не скажу, что мы о нем сильно думаем. Поскольку игра в Лондоне уже в середине недели, то долго помнить о неудаче нет смысла. Надеюсь, что времени подкорректировать ключевые моменты нам хватит», – сказал россиянин.

    Поединок против «Фулхэма» пройдет 13 сентября и начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    13.09.2017 19:05
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