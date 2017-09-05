Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Отбор на ЧМ-2018. Кабо-Верде в гостях переиграл ЮАР

    Состоялся очередной матч группы D африканского отборочного цикла к чемпионату мира-2018. Сборная ЮАР дома смогла поразить ворота Кабо-Верде, но в итоге уступила со счетом 1:2.

    После этого матча островитяне взобрались на вторую строчку в квартете, отставая от лидирующей сборной Буркина-Фасо лишь по разнице мячей. Вместе с тем, шансы на путевку в Россию остаются и у ЮАР.

    Отбор на ЧМ-2018. Африка. 4-й тур

    ЮАР – Кабо-Верде – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Родригес, 52; 0:2 – Родригес, 67; 1:2 – Жали, 89.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Африка)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Африка)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2017 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11