Отбор на ЧМ-2018. Кабо-Верде в гостях переиграл ЮАР

Состоялся очередной матч группы D африканского отборочного цикла к чемпионату мира-2018. Сборная ЮАР дома смогла поразить ворота Кабо-Верде, но в итоге уступила со счетом 1:2.

После этого матча островитяне взобрались на вторую строчку в квартете, отставая от лидирующей сборной Буркина-Фасо лишь по разнице мячей. Вместе с тем, шансы на путевку в Россию остаются и у ЮАР.

Отбор на ЧМ-2018. Африка. 4-й тур

ЮАР – Кабо-Верде – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Родригес, 52; 0:2 – Родригес, 67; 1:2 – Жали, 89.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Африка)

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