Отбор на ЧМ-2018. Кабо-Верде в гостях переиграл ЮАР

Состоялся очередной матч группы D африканского отборочного цикла к чемпионату мира-2018. Сборная ЮАР дома смогла поразить ворота Кабо-Верде, но в итоге уступила со счетом 1:2.
После этого матча островитяне взобрались на вторую строчку в квартете, отставая от лидирующей сборной Буркина-Фасо лишь по разнице мячей. Вместе с тем, шансы на путевку в Россию остаются и у ЮАР.
Отбор на ЧМ-2018. Африка. 4-й тур
Голы: 0:1 – Родригес, 52; 0:2 – Родригес, 67; 1:2 – Жали, 89.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Африка)