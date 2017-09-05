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    Экс-игрок «Реала» и «Арсенала» Баптиста продолжит карьеру в «Болтоне»

    По информации источника, бывший нападающий мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» Жулио Баптиста стал футболистом «Болтона», выступающего в Чемпионшипе. Футболист пополнил команду на правах свободного агента.

    Как сообщает The Sun, условия личного контракта с бразильцем оговаривались в течение недели. Последним местом работы Баптисты был клуб МЛС «Орландо».

    За свою карьеру нападающий больше всего матчей провел за испанскую «Севилью», за которую выступал с 2003 по 2005 годы (63 игры, 38 голов).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 21:31
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