Экс-игрок «Реала» и «Арсенала» Баптиста продолжит карьеру в «Болтоне»

По информации источника, бывший нападающий мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» Жулио Баптиста стал футболистом «Болтона», выступающего в Чемпионшипе. Футболист пополнил команду на правах свободного агента.

Как сообщает The Sun, условия личного контракта с бразильцем оговаривались в течение недели. Последним местом работы Баптисты был клуб МЛС «Орландо».

За свою карьеру нападающий больше всего матчей провел за испанскую «Севилью», за которую выступал с 2003 по 2005 годы (63 игры, 38 голов).