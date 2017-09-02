Отбор ЧМ-2018. Алжир потерпел поражение от Замбии

С учётом выступления АлДжазаира на ЧМ в 2014 - это видимо сенсация !
Алжир потерпел поражение от Замбии на ее поле в матче третьего тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018.
В составе хозяев дубль на свой счет записал Мвила, еще один гол в активе Мвепу. Единственный мяч алжирцев оформил полузащитник Ясин Браими.
Отборочные матчи к ЧМ-2018. Африка. 3-й тур
Голы: 1:0 – Мвила, 6; 2:0 – Мвила, 32; 2:1 – Браими, 53; 3:1 – Мвепу, 88.
Удаление: Сакала, 56 – нет.
Календарь отборочного раунда ЧМ-2018