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    Отбор ЧМ-2018. Алжир потерпел поражение от Замбии

    Алжир потерпел поражение от Замбии на ее поле в матче третьего тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018.

    В составе хозяев дубль на свой счет записал Мвила, еще один гол в активе Мвепу. Единственный мяч алжирцев оформил полузащитник Ясин Браими.

    Отборочные матчи к ЧМ-2018. Африка. 3-й тур

    Замбия – Алжир – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мвила, 6; 2:0 – Мвила, 32; 2:1 – Браими, 53; 3:1 – Мвепу, 88.

    Удаление: Сакала, 56 – нет.

    Календарь отборочного раунда ЧМ-2018

    Турнирная таблица отборочного раунда ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2017 18:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 18:13

      С учётом выступления АлДжазаира на ЧМ в 2014 - это видимо сенсация !

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