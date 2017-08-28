Канчельскис: «По именам вполне проходимая группа для «Локомотива»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Локомотиву» повезло с жеребьевкой группового этапа Лиги Европы. Экс-футболист уверен, что «железнодорожники» должны выходить в плей-офф с первого места.

«По именам вполне проходимая группа, и «Локомотив» в своем нынешнем состоянии может занять в ней первое место. Но сложность может быть в том, что все три соперника не так часто добиваются успеха в Европе, и сейчас их игроки будут максимально настроены на победу. Ведь еврокубки – это своеобразная афиша, где каждый футболист может показать себя перед топ-клубами.

Поэтому «Локо» нужно максимально серьезно отнестись к этим матчам. Если они это сделают – будет успех. По потенциалу и «железнодорожники», и «Зенит» вполне могут претендовать на выход в полуфинал Лиги Европы», – считает Канчельскис.

Напомним, что «Локомотив» выступит в квартете с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином».