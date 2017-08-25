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    Фурсенко не считает Кокорина спасителем «Зенита»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (2:0) отметил вклад нападающего Александра Кокорина.

    В данной встрече форвард отметился дублем. Таким образом, Кокорин отличился в девятый раз в нынешнем сезоне во всех турнирах.

    «Все в нашей команде без исключения старались в матче с «Утрехтом», но Александр Кокорин, конечно, просто красавец! Кокорин – не спаситель «Зенита», он просто выполняет свою работу на пять баллов. У нас была вера, что мы пройдем «Утрехт», и это самое главное»

    Источник: Р-Спорт

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    25.08.2017 00:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 10:17

      Сашка один 32 забьет, без Дзюбиньо.

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 25 августа 2017, 00:41

      Могли разорвать Утрехт,в итоге валидольная концовка. Пока сырой состав,но чемпионат России возьмем без проблем... Конкурент только Локо.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > TRELL 25 августа 2017, 05:00

      Не говори "хоп" пока не перепрыгнешь...

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > TRELL 25 августа 2017, 06:10

      весна покажет, Зенит весной всегда хандрит...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > TRELL 25 августа 2017, 10:18

      Ребята молодые, Дриусси - 21, Кузе чуть побольше. Опыта не хватает.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > TRELL 25 августа 2017, 10:19

      Локо не конкурент. Клубов уровня Тосно у нас много.

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      Рейтинг: +422

      TRELL > Аид666 25 августа 2017, 12:56

      Соглашусь с тобой,тут в точку!

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      Рейтинг: +422

      TRELL > prezent2017 25 августа 2017, 13:04

      Не хватка опыта это верно подмечено!Кузяев хорош,единственный кто бьёт у нас в чемпе с лета,да ещё и с дальних дистанций! Может в хорошего игрока европейского уровня вырасти. Приятно было на него смотреть вчера,но опыта маловато!

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