Фурсенко не считает Кокорина спасителем «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (2:0) отметил вклад нападающего Александра Кокорина.

В данной встрече форвард отметился дублем. Таким образом, Кокорин отличился в девятый раз в нынешнем сезоне во всех турнирах.

«Все в нашей команде без исключения старались в матче с «Утрехтом», но Александр Кокорин, конечно, просто красавец! Кокорин – не спаситель «Зенита», он просто выполняет свою работу на пять баллов. У нас была вера, что мы пройдем «Утрехт», и это самое главное»