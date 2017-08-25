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    Кокорин: «Пока забиваю, болельщики не освистывают, не забью – начнут. Нестрашно»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).

    Отметим, что в данной встрече форвард сделал дубль, позволивший петербургскому клубу пробиться в групповой этап еврокубка.

    «Мы только вышли в групповой этап, что касается этого матча, то мы сами в Голландии создали такую ситуацию. Дома при такой поддержке вышли и выиграли. Это не первый мой победный гол, который я забил грудью, еще был в Израиле.

    Манчини подарок мне не обещал за забитые голы. Футболку снял после гола не для того, чтобы Дзюба получил игровое время. Это были просто эмоции. Пока забиваю, болельщики не освистывают, молчат, не забью – начнут. Нестрашно», – сказал Кокорин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2017 00:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 26 августа 2017, 11:19

      Да Андей согласен многие только и ждут когда ты совершиш ошибку и им наплевать что клуб будет страдать зато они будут радоваться и опять все по кругу и кафе и машины и много много другого

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      Рейтинг: +3120

      erma 25 августа 2017, 20:51

      Пока Лунев ловит, все у вас будет в порядке.

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      Рейтинг: +281

      trudovik 25 августа 2017, 10:20

      Всё таки Кокора не до конца прошел перезагрузку. На мыслительном уровне пока отстает. Да кто тебя будет освистывать за не забитые голы? Если бы каждый игрок (в нашей сборной), бегал с такой самоотдачей, как Кокора сейчас, если бы каждый выкладывался на все 100%, если бы игроки умирали на поле за клуб и страну, НИКТО и НИКОГДА бы не освистывал.
      Болельщикам больно видеть свинство, когда после поражений вы куражились с Мамаем, болельщикам было не приятно смотреть, когда Кокора ходил пешком при Луческу.
      Здесь истина простая, ВСЕ МЫ (болелщики) хотим видеть, как ВЫ (футболисты) относитесь к своему делу, как профессионалы - с полной самоотдачей.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > trudovik 26 августа 2017, 11:21

      будут - он не машина бывают сбои а некторые этого не понимаю и снова на своего коня и пошло поехало

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 25 августа 2017, 09:33

      Освистывали за поведение, отношение и игру на поле...
      Вчера почти весь стадион поблагодарил, после гола прокричав Фамилию.
      Как ты к людям - так и они к тебе!

      2
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 25 августа 2017, 07:54

      Главное, что Вы, Александр взялись за голову и стали играть. А голы не голы - это дело 10-ое. Но то что, Вы стали забивать - Вы МОЛОДЕЦ!

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 25 августа 2017, 06:21

      Забивать всегда не возможно,придет и такой момент когда игра не пойдет и вот здесь нужно "не сломаться" психологически.А так видно что Кокорин "пашет"


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      Рейтинг: +313

      ijgjr > fanchik 26 августа 2017, 11:24

      это не от него зависит а ломают его болелы - человек не робот - он и раньше бегал старался а вместо поддержки что мы слышали и не игру саму а кафе машины и все прочее некторым это бальзам на душу

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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 августа 2017, 04:36

      А всё-таки свиста побаиваешься, вот и продолжай забивать, страх тоже хороший мотиватор...

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 25 августа 2017, 01:22

      Нестрашно?тогда бы как Паша за шампанское под гимн не извенялся

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 25 августа 2017, 00:38

      Игру надо улучшать и улучшать, но пока есть результат, никто об этом говорить не станет. Удачи в ЛЕ!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 00:29

      Забивай в каждом матче, получишь аплодисменты.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > prezent2017 26 августа 2017, 11:25

      а не то ушат грязи

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