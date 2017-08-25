Кокорин: «Пока забиваю, болельщики не освистывают, не забью – начнут. Нестрашно»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).

Отметим, что в данной встрече форвард сделал дубль, позволивший петербургскому клубу пробиться в групповой этап еврокубка.

«Мы только вышли в групповой этап, что касается этого матча, то мы сами в Голландии создали такую ситуацию. Дома при такой поддержке вышли и выиграли. Это не первый мой победный гол, который я забил грудью, еще был в Израиле.

Манчини подарок мне не обещал за забитые голы. Футболку снял после гола не для того, чтобы Дзюба получил игровое время. Это были просто эмоции. Пока забиваю, болельщики не освистывают, молчат, не забью – начнут. Нестрашно», – сказал Кокорин.