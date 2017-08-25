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  • Кокорин: «Пока забиваю, болельщики не освистывают, не забью – начнут. Нестрашно»

Кокорин: «Пока забиваю, болельщики не освистывают, не забью – начнут. Нестрашно»

25 августа 2017, 00:05
17

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).

Отметим, что в данной встрече форвард сделал дубль, позволивший петербургскому клубу пробиться в групповой этап еврокубка.

«Мы только вышли в групповой этап, что касается этого матча, то мы сами в Голландии создали такую ситуацию. Дома при такой поддержке вышли и выиграли. Это не первый мой победный гол, который я забил грудью, еще был в Израиле.

Манчини подарок мне не обещал за забитые голы. Футболку снял после гола не для того, чтобы Дзюба получил игровое время. Это были просто эмоции. Пока забиваю, болельщики не освистывают, молчат, не забью – начнут. Нестрашно», – сказал Кокорин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Зенит Кокорин Александр
Комментарии (17)
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Liverpool#krasnodar
1503609310
Кокорин реально красавец. Все кто языком молол молчат сейчас
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ЖОРРО
1503610168
Молоток Саня!!!Желаю такой же хорошей игры и результата впредь!))
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CSKA471
1503613365
Нестрашно?тогда бы как Паша за шампанское под гимн не извенялся
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арейская
1503624990
А всё-таки свиста побаиваешься, вот и продолжай забивать, страх тоже хороший мотиватор...
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fanchik
1503631286
Забивать всегда не возможно,придет и такой момент когда игра не пойдет и вот здесь нужно "не сломаться" психологически.А так видно что Кокорин "пашет"
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Тони Монтана Б
1503636846
Главное, что Вы, Александр взялись за голову и стали играть. А голы не голы - это дело 10-ое. Но то что, Вы стали забивать - Вы МОЛОДЕЦ!
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lysenkoff
1503642816
Освистывали за поведение, отношение и игру на поле... Вчера почти весь стадион поблагодарил, после гола прокричав Фамилию. Как ты к людям - так и они к тебе!
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trudovik
1503645646
Всё таки Кокора не до конца прошел перезагрузку. На мыслительном уровне пока отстает. Да кто тебя будет освистывать за не забитые голы? Если бы каждый игрок (в нашей сборной), бегал с такой самоотдачей, как Кокора сейчас, если бы каждый выкладывался на все 100%, если бы игроки умирали на поле за клуб и страну, НИКТО и НИКОГДА бы не освистывал. Болельщикам больно видеть свинство, когда после поражений вы куражились с Мамаем, болельщикам было не приятно смотреть, когда Кокора ходил пешком при Луческу. Здесь истина простая, ВСЕ МЫ (болелщики) хотим видеть, как ВЫ (футболисты) относитесь к своему делу, как профессионалы - с полной самоотдачей.
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erma
1503683463
Пока Лунев ловит, все у вас будет в порядке.
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ijgjr
1503735584
Да Андей согласен многие только и ждут когда ты совершиш ошибку и им наплевать что клуб будет страдать зато они будут радоваться и опять все по кругу и кафе и машины и много много другого
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