«Реал» будет оспаривать удаление Рамоса в матче с «Депортиво»

Как только Реал начинают судить по правилам,начинается вселенское нытье их глориков. После одного домашнего полуфинала ЛЧ с Баварией только не им про судейство балаболить...Успокойтесь!Все только начинается!Будут вам и левые пенали на последних минутах и голы в ворота соперников из вне игры. Подзабыли резко что за Реал президент Ла Лиги топит по полной вполне официально.
Мадридский «Реал» не согласен со второй желтой карточкой, предъявленной защитнику команды Серхио Рамосу в матче первого тура испанской Примеры против «Депортиво» (3:0). В связи с этим «сливочные» намерены бороться с футбольными властями страны за отмену удаления своего футболиста.
Клуб из столицы убежден, что нарушение на Фабиане Шере со стороны Рамоса было, но оно не тянуло на предупреждение.
Ранее Серхио Рамос высказался по поводу своего удаления – в частности, игрок выразил уважение к решению арбитра.