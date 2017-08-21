«Реал» будет оспаривать удаление Рамоса в матче с «Депортиво»

Мадридский «Реал» не согласен со второй желтой карточкой, предъявленной защитнику команды Серхио Рамосу в матче первого тура испанской Примеры против «Депортиво» (3:0). В связи с этим «сливочные» намерены бороться с футбольными властями страны за отмену удаления своего футболиста.

Клуб из столицы убежден, что нарушение на Фабиане Шере со стороны Рамоса было, но оно не тянуло на предупреждение.

Ранее Серхио Рамос высказался по поводу своего удаления – в частности, игрок выразил уважение к решению арбитра.